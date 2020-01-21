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21.01.2020 14:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Елки в палки

На юге начали собирать отслужившие свое новогодние ели и сосны
Текст: Наталья Коротченко, Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 10(8064)
Примерно с середины января россияне начинают избавляться от новогодних елок, отслуживших свою праздничную службу. С каждым годом все больше хвойных идет не только в зоопарк на корм животным, но и на переработку.

К примеру, эколого-биологический центр Краснодарского края объявил о начале утилизации новогодних елок. В учреждении уточнили, что переработанные деревья будут использоваться для утепления вольеров и в качестве профилактического средства против вирусных заболеваний животных. Куда именно привозить засыхающие сосны и ели, можно уточнить на сайте центра.

В Ростовской области утилизацией новогодних деревьев занимается региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сотрудники компании обещают переработать елки в щепу, которую в дальнейшем можно использовать в благоустройстве. Измельчать деревья будут с помощью шредера, специальной установки. При этом в пресс-службе компании ростовчанам настоятельно рекомендуют не выбрасывать ели с балкона или не оставлять у подъезда, а доносить их хотя бы до контейнерной площадки.

Фото: Максим Коротченко
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- Так как деревья относятся к крупногабаритным отходам, то их необходимо складировать либо в спецотсеках на контейнерных площадках, либо на отдельных площадках, предназначенных для такого мусора. Если же рядом такой нет, то хвойные деревья можно оставлять рядом с контейнерами. Главное, не выбрасывать их в контейнер, - комментируют в пресс-службе.

В Астраханской области о сборе живых новогодних елок объявил региональный оператор по обращению с бытовыми отходами. Здесь деревья переработают в мульчу и щепу, которую можно использовать для удобрения почвы.

- Мы сами организуем сбор и вывоз, затрат от населения или местных администраций не потребуется, - сообщила "РГ" замдиректора астраханского филиала компании по связям с общественностью Диана Миниханова. - Елку достаточно оставить рядом с контейнерной площадкой для сбора мусора, откуда ее транспортируют на мусоросортировочный комплекс для переработки. Собирать деревья будут весь январь. Забрать полученные из новогодних елок удобрения смогут все желающие, для этого необходимо оставить заявку, - добавили на предприятии. Кроме этого, о приеме елок, пихт и сосен, оставшихся после празднования Нового года и Рождества, объявил астраханский зоопарк "Баба Фрося". - Хвоя нам нужна для изготовления витаминизированной добавки для животных, а стволы - для декорации и в качестве дров, - сообщил директор зоопарка Олег Никулика.

По словам директора, в коре еловых деревьев содержится комплекс витаминов: железо, витамин С и марганец. Экологическая акция продлится до 1 марта. За каждое привезенное дерево даритель получит бесплатный билет в зоопарк.• За каждое новогоднее дерево даритель получит бесплатный билет в зоопарк.

Кстати

В Москве в рамках акции "Елочный круговорот-2020" открылось 379 пунктов приема деревьев, которые будут работать до 1 марта включительно. Сдать елки для переработки в щепу можно и в Подмосковье на лесопожарных станциях. Переработанную древесину будут использовать в лесных питомниках.

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