На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе

На Кубани хирурги Краснодарской краевой клинической больницы № 1 (ККБ №1) провели первую на Юге России операцию на паращитовидной железе по уникальной технологии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Кубани.

По словам экспертов, ранее подобные хирургические вмешательства делались лишь в Москве и Санкт-Петербурге. А по всей стране их проводится не более 100 в год.

В ККБ № 1 поступила 54-летняя пациентка с жалобами на дискомфорт в области шеи. После обследований врачи установили, что у женщины - аденома паращитовидной железы, то есть доброкачественное новообразование.

Медики клиники применили для лечения этого заболевания уникальную хирургическую методику, которая была применена впервые на Юге России - трансоральную эндоскопическую паратиреодидэктомию.

- Эта технология позволяет удалять опухоли щитовидных и паращитовидных желез размером до 4 сантиметров без видимых послеоперационных шрамов, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

Как рассказали в ведомстве, операция делается с помощью тонкого эндоскопа через маленький надрез под губой пациента. Используемое во время операции оборудование позволяет добиться наилучшей визуализации органов и сосудисто-нервных пучков, а в итоге - провести хирургическое лечение точно и эффективно. Одним из плюсов такой методики является то, что период восстановления у больного протекает в 2-3 раза быстрее.

54-летней жительнице края операция была проведена успешно, и она выписалась из клиники через пять дней после вмешательства.