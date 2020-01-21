Новости

В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима 15:39
В Геленджике полицейских арестовали за вымогательство взятки 15:36
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 15:35
В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа 15:32
В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа 15:22
В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны 15:20
Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных 15:19
В Петербурге может появиться проездной "на час" 15:17
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник" 15:16
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов 15:15
Пострадавшие в отеле "Карамель" получат дополнительную матпомощь 15:13
На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку 15:03
Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле 15:03
В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет 15:00
Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области 14:56
В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу 14:55
На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе 14:45
США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки 14:37
В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид 14:37
Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера 14:32
Пермский политех откроет филиал в Когалыме 14:30
Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров 14:30
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда 14:28
В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины 14:26
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 14:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ККБ№1 Фото: Пресс-служба ККБ№1
Фото: Пресс-служба ККБ№1

На Кубани хирурги Краснодарской краевой клинической больницы № 1 (ККБ №1) провели первую на Юге России операцию на паращитовидной железе по уникальной технологии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Кубани.

По словам экспертов, ранее подобные хирургические вмешательства делались лишь в Москве и Санкт-Петербурге. А по всей стране их проводится не более 100 в год.

Фото: iStock
В Кемерове у пациентки удалили гигантскую миому

В ККБ № 1 поступила 54-летняя пациентка с жалобами на дискомфорт в области шеи. После обследований врачи установили, что у женщины - аденома паращитовидной железы, то есть доброкачественное новообразование.

Медики клиники применили для лечения этого заболевания уникальную хирургическую методику, которая была применена впервые на Юге России - трансоральную эндоскопическую паратиреодидэктомию.

- Эта технология позволяет удалять опухоли щитовидных и паращитовидных желез размером до 4 сантиметров без видимых послеоперационных шрамов, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

Как рассказали в ведомстве, операция делается с помощью тонкого эндоскопа через маленький надрез под губой пациента. Используемое во время операции оборудование позволяет добиться наилучшей визуализации органов и сосудисто-нервных пучков, а в итоге - провести хирургическое лечение точно и эффективно. Одним из плюсов такой методики является то, что период восстановления у больного протекает в 2-3 раза быстрее.

54-летней жительнице края операция была проведена успешно, и она выписалась из клиники через пять дней после вмешательства.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных