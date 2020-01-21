Российские десантники пройдут на лыжах 12 тысяч километров

25 января команды Воздушно-десантных войск России начнут большой лыжный переход по стране: они пройдут 12 тысяч километров и посетят свыше 100 городов.

Как сообщается на сайте минобороны РФ, акция посвящена предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 90-летию ВДВ.

В переходе примут участие 300 самых подготовленных десантников. Их маршрут пройдет через города-герои Новороссийск, Тулу, Смоленск, Волгоград, а также города воинской славы: Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки и другие.

Переход стартует в Воронеже - на родине ВДВ, а завершится 15 февраля в Городе воинской славы Наро-Фоминске. В населенных пунктах, где нет снега, десантники пройдут пешим порядком.

В городах по маршруту лыжного перехода десантников состоятся военно-патриотические акции, концерты и уроки мужества.