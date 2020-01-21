В предстоящую среду, 22 января, перед Апшеронским районным судом Краснодарского края предстанет сирота Василий Попков. Прошлой весной он расчистил тропинку к родной школе в местном поселке Мезмай от упавших после шквалистого ветра деревьев, но вместо благодарности получил обвинение… в хищении госсобственности.

"Я был уверен, что делаю доброе дело, а вон что из этого вышло", - рассказал Василий. Фото: Татьяна Павловская/РГ

Жители поселка горой встали на защиту Васи. Они собрали подписи в его поддержку, отнесли их в полицию и прокуратуру, однако правоохранители решили не отказываться от своих претензий. Тогда Васины земляки обратились за помощью к общественности.

"РГ" решила разобраться в случившемся. И вот что удалось выяснить.

Мезмай - поселок в предгорьях Кубани. Чтобы сюда попасть, нужно преодолеть перевал высотой 1200 метров. Туристы со всей страны приезжают в Мезмай, чтобы полюбоваться красотами природы, а здешние жители, потерявшие работу после закрытия деревообрабатывающего комбината, с трудом сводят концы с концами. В поселке сейчас осталось примерно 1000 человек, а в единственной школе - около сотни учеников. Василий Попков отучился в ней девять лет. Мальчику было три года, когда он потерял отца. Мама после этого ушла в запой, вскоре была лишена родительских прав, а ребенок попал в семью Лабузовых: его опекуном стала Ольга Васильевна, сестра отца, школьная учительница.

- К Васе мы с мужем относимся как к родному сыну, - говорит она. - Он вырос добрым, хорошим парнем. В школе искусств занимался резьбой по дереву, а после девятого класса поступил в аграрный техникум. Учиться мы его отправили к нашей старшей дочери в Воронежскую область. Он и жил у нее, в армию оттуда ушел, а вернувшись, устроился работать на местный завод. Как только в Апшеронске подошла его очередь на "сиротскую" квартиру, я его вызвала. Он тут же приехал, снова у меня прописался, мы оформили все необходимые документы. В декабре прошлого года Вася получил в Апшеронске однокомнатную благоустроенную квартиру.

Правда, оставалась одна проблема - работа. В поисках ее Василий обратился в районный центр занятости, а свободное время проводил в родном поселке. Жил он по-прежнему у тети, в домике по улице Учительской, стоящем как раз напротив школы. Прошлый февраль в Мезмае был снежный и морозный. Пришел март, мороз отступил, но шел мокрый снег, а шквалистый ветер валил деревья, рвал линии электропередачи. Рядом со стадионом, по пути к школе, не выдержав натиска стихии, рухнули два старых дерева, перегородив своими дряхлыми стволами тропинку, по которой ребята ходят на занятия. Увидев, как ученики и учителя штурмуют завалы, Вася решил расчистить им путь к знаниям. Взяв старенькую бензопилу, он распилил рухнувшие стволы. Сучки сложил в тележку и перевез ближе к оврагу, а чурки - к забору опекунского дома, поскольку знал, что школьная котельная работает на угле.

- Я в это время в райцентре была, поэтому племяннику даже не с кем было посоветоваться, - поясняет Ольга Васильевна. - Объяснила бы ему, что надо было сначала разрешение спросить на распил этих деревьев. Ведь все знают, что ольховыми чурками печку натопишь - от них тепла нет. Когда увидела, подумала: раз привез, пусть лежат, потом уберем.

Однако местный участковый Руслан Самойлов расценил случившееся как хищение госсобственности. С его подачи было заведено уголовное дело по ч. 3. ст. 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение государственного имущества в особо крупном размере.

- Я была просто шокирована, когда услышала об этом от следователя райотдела полиции Александра Кнышева, - говорит опекун. - "На основании чего?" - спрашиваю. Тут он мне назвал сумму якобы причиненного Василием ущерба - 240 тысяч рублей. Но кому причинен ущерб, так до сих пор и не выяснили.

Территория, с которой Василий вывез упавшее гнилье, находится в ведении районной администрации. Оттуда еще прошлым летом ответили, что спил поврежденных деревьев в целях безопасности граждан не является уголовно наказуемым преступлением, поэтому Попков своими действиями не причинил ущерб муниципалитету.

К тому же, согласно письменному разъяснению и. о. начальника районного отдела образования, "деревья ценной породы на балансе бюджетного учреждения СОШ № 27 в поселке Мезмай не значатся". Узнав об этом, жители поселка расценили случившееся как самоуправство и написали на участкового коллективную жалобу. После этого его перевели не другой участок, но дело в отношении сироты Попкова так и не прекратили.

- Мы не нашли для этого оснований, - сообщил корреспонденту "РГ" прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков. - По нашим данным, своими действиями он причинил ущерб, за что должен ответить по закону.

Кому именно причинен ущерб, так и осталось загадкой, хотя его размер уменьшили до 60 тысяч рублей, а дело переквалифицировали на ч. 2 той же статьи 260 УК РФ. Проведенная в рамках уголовного дела ботаническая экспертиза выявила, что одно из упавших деревьев, которое распилил Попков, было сухостойным, а другое - гнилым и биологически обреченным. Тем не менее прокуратура не отказалась от обвинения, "назначив" в качестве потерпевшей стороны администрацию Апшеронского района, которая, напомним, в июне проинформировала жителей Мезмая об отсутствии какого-либо ущерба. Чудеса, да и только!

- Я впервые столкнулся с правоохранительными органами, - говорит Василий. - Ведь я был уверен, что делаю доброе дело, а вон что из этого вышло.

На днях Попков по просьбе директора школы посадил в школьном саду 15 кустов можжевельника. Сделал это с удовольствием - в знак признательности родной школе.

А сегодня от Васиного опекуна стало известно о звонке государственного защитника, представляющего интересы Попкова в суде. По словам Ольги Лабузовой, он сказал, что надо подписать у директора заявление о компенсации причиненного вреда. Похоже, в бескорыстность добрых дел правоохранители Апшеронского района просто не верят.

Тем временем

Корреспонденты "РГ" выезжают в Апшеронск. "Российская газета" будет следить за судебным процессом против сироты Василия Попкова.