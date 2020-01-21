Сотни школьников откликнулись на призыв пойти учиться на сельских врачей

В Астраханской области острый дефицит врачей: не хватает тысячи специалистов. Чтобы решить проблему с кадрами, власти региона объявили дополнительный "сельский" целевой набор фельдшеров в базовый медицинский колледж и получили неожиданно горячий отклик. На участие в земском проекте откликнулись сотни желающих из всех районов области.

- У нас на все село один врач - терапевт, - рассказала выпускница Бирюковской сельской школы Диляра Нурпейсова, с гордостью поправляя белый халат: она теперь первокурсница медицинского колледжа. - Чтобы попасть к лору, нужно ехать в город: сначала звоним, записываемся, потом добираемся полдня.

Еще в детстве, пережив смерть двух бабушек от онкологии, Диляра приняла решение стать фельдшером. Этим летом она подала документы в медколледж, но одного балла не хватило до исполнения мечты. Прочитав о дополнительном наборе, Диляра поняла: вот он, второй шанс, и снова принесла документы.

Сложности с получением медицинской помощи дома - один из главных мотивов этих ребят обучиться профессии.

Несмотря на то что дополнительный набор сельских фельдшеров объявили уже в конце лета, когда большинство школьников уже поступили в вузы, новость вызвала ажиотаж: на 70 мест оказалось в два раза больше желающих, пришлось объявлять конкурс.

Как сообщили "РГ" в областном Минздраве, обучение целевиков ведется за счет регионального бюджета.

- Организовать дополнительный набор на фельдшеров - идея губернатора, - рассказал министр здравоохранения области Федор Орлов. - Дело в том, что именно на отсутствие медицинского персонала люди в селах жалуются чаще всего. В ближайшие три года в регионе планируется построить и капитально отремонтировать 60 ФАПов. Чтобы укомплектовать их кадрами, нужна целенаправленная подготовка кадров.

Интересно, что медицинские учебные заведения Астраханской области каждый год принимают свыше четырех тысяч студентов, но до сел они редко доезжают. "РГ" писала о критической ситуации в Черноярской районной больнице, где из-за отсутствия врачей-гинекологов "отказало" родильное отделение.

- Его не закрывали, оно просто не функционирует, последний врач уволился год назад, а новые не едут, - рассказал "РГ" главврач Михаил Кузнецов. - А жительницы района ездят рожать за сотни километров, в Астрахань или в Волгоград.

- Укомплектованность больницы врачами - всего 41 процент, средним медперсоналом - 69, - рассказывает главная медсестра больницы ЗАТО Знаменск Ольга Меркулова. По ее словам, о профессии врача мечтают многие подростки. Чтобы помочь старшеклассникам сделать выбор более осознанно, больница организовала "Школу юного медика" для учеников 9-11-х классов.

- Вместо ожидаемых 10-15 человек к нам записалось 37, и все сказали, что хотят быть медиками! - удивляется Ольга Меркулова. - Им все интересно: как устроена больница, что делают врачи. Мы будем знакомить ребят с нашими отделениями, учить оказывать первую помощь при травмах, ожогах, повышенном давлении - программа расписана на год. Будем рады, если ребята вернутся к нам врачами.