Торговец антиквариатом основал в Астрахани музей купеческого быта

Астраханец Михаил Тутаринов с начала века собирал старинные вещи, скупая их у потомков местных купцов. Он приобретал мебель, посуду, часы, шкатулки и картины. Он даже сумел купить купеческую усадьбу 1830-х годов. Сначала Михаил перепродавал антиквариат, а особняк сдавал в аренду. Но со временем ему стало жаль расставаться с историей.

- Арендаторы как раз съехали, и я решил в усадьбе всю свою коллекцию разместить, - объясняет предприниматель корреспонденту "РГ". - Это будет дом-музей купеческого быта. Пока ремонт делаю, хочу воссоздать атмосферу конца XIX - начала XX веков, чтобы астраханцы знали, как купцы жили. Вот, обои нашел с подходящим орнаментом. Здесь четыре зала, все по-разному обставлю.

Новый музей занимает два этажа, его открытие запланировано на февраль. Пока все вещи лежат по углам.

- Эти афиши я с трудом выменял у другого коллекционера на боны, старинные бумажные банкноты, - говорит Михаил, бережно раскладывая на столе из красного дерева объявление 1915 года о гастролях прославленной артистки оперетты Валентины Пионтковской в зимнем театре Плотникова, предшественнике нынешнего драмтеатра. Еще одна афиша зазывает зрителей на скачки на астраханском ипподроме, популярнейшее развлечение того времени. Местная пресса сравнивала доходы от его тотализаторов с гонорарами Федора Шаляпина. Всего в коллекции нового астраханского музея больше тысячи экспонатов: зеркала, винный шкаф, буфет, несколько видов настенных и напольных часов, кушетка, коробочки из-под крема, чая, шоколада и даже пояс для денег.

Общих расходов на открытие такого музея, по словам Михаила, не сосчитать. Несмотря на то, что помещение у него в собственности, только на оформление ушло свыше 200 тысяч рублей: 130 тысяч - на вывески, 50 тысяч - на обои, 23 тысячи - на канатики и столбики для ограждения экспонатов, шесть тысяч - на освещение. Кроме того, предприниматель платит за коммуналку и охрану, на свои кровные реставрирует экспонаты и намерен продолжать пополнять коллекцию.

- Идея рискованная, расходы безумные, - говорит Михаил. - Все, кто меня знает, спрашивают: "Уверен, что это пойдет?" Я уверен. Музеев у нас немного, а я экспозицию буду обновлять, проводить мастер-классы, выставки старинных открыток и игрушек. Я настолько серьезно к этому отношусь, что думаю свое дело по наследству передать. Хороший музей можно оставить и детям, и внукам, пусть они продолжают.

Как у соседей

В Ростовской области также есть примеры успешных частных музеев. В городе Каменске-Шахтинском, рядом с трассой М-4 "Дон", для транзитных путешественников открыто сразу три частных тематических музея. Организовал их местный предприниматель и отставной военный Владимир Бесчетный. Учреждения культуры находятся на самофинансировании, но, судя по размерам экспозиций и "начинке", они процветают.

Парк "Патриот" открылся в мае 2018 года. Он создавался при содействии Каменского военного гарнизона и является филиалом военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ в Кубинке. Здесь можно увидеть бюсты великих полководцев, флаги, ордена, а также прочую военную атрибутику. А во дворе музея есть партизанская деревня, блиндажи, парашютная вышка и лазерный тир.На улице, перед входом в здание отеля, можно увидеть различную боевую технику, которую можно посмотреть и даже потрогать.

Настоящей изюминкой является уникальный бронированный экспонат "Ладога", более известный как "танк ядерного апокалипсиса". Он должен был служить в качестве командно-штабной машины для высшего руководства СССР. Конструкторы снабдили "Ладогу" мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами с воздухом и кондиционером. Находящиеся внутри шесть человек получали новейшие на то время системы связи и наблюдения, в том числе телевизионные камеры. Первый образец "Ладоги" был изготовлен на основе танка Т-80. В качестве силовой установки применялся мощный газотурбинный двигатель ГТД-1250 с автоматической очисткой от радиоактивной пыли. Машина могла разгоняться по шоссе до 70 километров в час. Запас хода - 350 километров. За всю историю Советского Союза всего было изготовлено пять подобных машин.

Многие экспонаты креативно расписаны под гжель, хохлому и палех. Фото: Сергей Белогруд

На другой стороне трассы "Дон" - байк-отель и музей "Легенды СССР".

- Мы собрали настоящие раритеты, что дало возможность максимально приблизить атмосферу к духу 60 - 80-х годов прошлого века, - рассказала директор музея Юлия Распопова.

Работникам частного музея удалось собрать более 30 тысяч различных экспонатов, а главной изюминкой стала коллекция автомобилей и мотоциклов. Среди них есть даже правительственный ЗИЛ последнего президента СССР Михаила Горбачева и "Чайка", на которой встречали космонавтов. Причем все машины на ходу. По признанию руководства комплекса, музей охотно посещают не только туристы, но и школьники из разных уголков Ростовской области. Стоимость билета для взрослых - 200 рублей, для детей до 14 лет - 100 рублей, а до 7 лет - бесплатно.