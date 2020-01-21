В Геленджике полицейских арестовали за вымогательство взятки

В Геленджике следователи возбудили уголовные дела в отношении участкового уполномоченного полиции, командира взвода ППС и заместителя городского ОМВД, а также местного жителя. Им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, в декабре 2019 года полицейские объединились в группу с целью получения взятки. Посредником взяли 34-летнего мужчину. Между участниками были четко распределены роли: поверенный отслеживал перемещение в городе одного местного жителя и сообщал информацию сотрудникам органов.

"Вечером 12 декабря 2019 года полицейские, узнав от посредника адрес нахождения мужчины и полагая, что он незаконно хранит наркотические средства, потребовали деньги в сумме 170 тысяч рублей за увод его от уголовной ответственности. Обвиняемые получили часть требуемой суммы в размере 160 тысяч рублей. После фигурантов задержали оперативные сотрудники управления ФСБ", - рассказали в ведомстве.

В отделе МВД России по городу Геленджику назначена служебная проверка в отношении трех полицейских, уточнили в региональном МВД.

Сейчас обвиняемые заключены под стражу, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.