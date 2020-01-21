Новости

Брэд Питт рассказал, почему Ди Каприо называет его "любовником" 16:20
Минобороны России запустит ко Дню Победы шесть агитпоездов 16:15
Умер один из членов нижегородской семьи, страдающей редкой болезнью 16:12
Черкесская школьница в одиночку спасла женщину от стаи бродячих собак 16:10
Суд вынес решение о блокировке приложения магазина iHerb в России 16:07
Хаски Джубили: обладательницу "удивленных" глаз удочерили 16:00
Уникальный "горбатый" "Запорожец" показали в Великобритании 16:00
Видео: В Москве хаски-парк закрыли из-за ужасных условий для собак 15:48
Путин предложил Чайке занять должность полпреда в СКФО 15:47
В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима 15:39
В Геленджике полицейских арестовали за вымогательство взятки 15:36
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 15:35
В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа 15:32
В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа 15:22
В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны 15:20
Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных 15:19
В Петербурге может появиться проездной "на час" 15:17
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник" 15:16
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов 15:15
В Перми обследуют фундамент дома, в подвале которого погибли люди 15:13
На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку 15:03
Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле 15:03
В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет 15:00
Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области 14:56
В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Геленджике полицейских арестовали за вымогательство взятки

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Геленджике следователи возбудили уголовные дела в отношении участкового уполномоченного полиции, командира взвода ППС и заместителя городского ОМВД, а также местного жителя. Им предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани арестовали инспектора ГИБДД, у которого нашли драгоценности

По информации ведомства, в декабре 2019 года полицейские объединились в группу с целью получения взятки. Посредником взяли 34-летнего мужчину. Между участниками были четко распределены роли: поверенный отслеживал перемещение в городе одного местного жителя и сообщал информацию сотрудникам органов.

"Вечером 12 декабря 2019 года полицейские, узнав от посредника адрес нахождения мужчины и полагая, что он незаконно хранит наркотические средства, потребовали деньги в сумме 170 тысяч рублей за увод его от уголовной ответственности. Обвиняемые получили часть требуемой суммы в размере 160 тысяч рублей. После фигурантов задержали оперативные сотрудники управления ФСБ", - рассказали в ведомстве.

В отделе МВД России по городу Геленджику назначена служебная проверка в отношении трех полицейских, уточнили в региональном МВД.

Сейчас обвиняемые заключены под стражу, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей Борьба с коррупцией

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Роспотребнадзор усилил контроль на границе Приморья из-за коронавируса
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов