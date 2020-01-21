В Сочи украинский таксист умер на дороге от остановки сердца

В городе-курорте Сочи таксист попал в ДТП во время рейса - ему стало плохо за рулем автомобиля, и он скончался прямо во время движения. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в правоохранительных органах региона.

Происшествие произошло сегодня около 11 часов дня на улице Виноградной. Водитель, потеряв управление, перелетел полосу встречного движения и врезался в забор частного дома. От удара его заблокировало в машине, поэтому на место вызвали сотрудников МЧС

"Прибывшие спасатели деблокировали тело 39-летнего гражданина Украины с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам следственных органов", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В момент ДТП в салоне находилась пассажирка, ее доставили в больницу с тяжелым переломом. По уточненным данным, водитель умер от остановки сердца до столкновения.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.