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21.01.2020 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи украинский таксист умер на дороге от остановки сердца

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В городе-курорте Сочи таксист попал в ДТП во время рейса - ему стало плохо за рулем автомобиля, и он скончался прямо во время движения. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в правоохранительных органах региона.

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Происшествие произошло сегодня около 11 часов дня на улице Виноградной. Водитель, потеряв управление, перелетел полосу встречного движения и врезался в забор частного дома. От удара его заблокировало в машине, поэтому на место вызвали сотрудников МЧС

"Прибывшие спасатели деблокировали тело 39-летнего гражданина Украины с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам следственных органов", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В момент ДТП в салоне находилась пассажирка, ее доставили в больницу с тяжелым переломом. По уточненным данным, водитель умер от остановки сердца до столкновения.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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