Все школы Астрахани закрыли на карантин из-за ОРВИ

С 21 до 27 января во всех школах, ссузах и учреждениях допобразования Астрахани приостановили обучение, чтобы предупредить распространение гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает минобразования региона со ссылкой на решение санитарно-противоэпидемической комиссии при облправительстве.

По данным Роспотребнадзора по региону, эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по городу превышен на 46,7 процентов, а число заболевших детей в возрасте от 7 до 14 лет за последнюю неделю увеличилось на 78 процентов.

Всего в больницы с признаками ОРВИ обратились 7,3 тысячи астраханцев.

Карантин пока не коснулся детских садов, а также сельских школ, так как эпидпорог среди этой категории населения не превышен.