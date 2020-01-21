Выставка о Сталинградской битве откроется во Франции

В Нормандии на мемориальном комплексе, созданном в месте высадки войск союзников в годы Второй мировой войны, откроется экспозиция, посвященная Сталинградской битве.

Открытие выставки планируется 25 апреля, проект реализуется с участием Россотрудничества, - сообщает ТАСС со ссылкой на председателя волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Виктора Василевского.

На выставке будут представлены экспонаты из музея-панорамы "Сталинградская битва": обмундирование и амуниция красноармейцев и оружие того времени. Посетители увидят манекены в военной форме 1943 года, легендарный ППШ, познакомятся с некоторыми эпизодами битвы, воссозданными в ходе экспозиции.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943, она оказалась переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне, завершившейся полной победой Красной Армии.