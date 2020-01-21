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21.01.2020 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выставка о Сталинградской битве откроется во Франции

Текст: Наталья Коротченко

В Нормандии на мемориальном комплексе, созданном в месте высадки войск союзников в годы Второй мировой войны, откроется экспозиция, посвященная Сталинградской битве.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Открытие выставки планируется 25 апреля, проект реализуется с участием Россотрудничества, - сообщает ТАСС со ссылкой на председателя волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Виктора Василевского.

На выставке будут представлены экспонаты из музея-панорамы "Сталинградская битва": обмундирование и амуниция красноармейцев и оружие того времени. Посетители увидят манекены в военной форме 1943 года, легендарный ППШ, познакомятся с некоторыми эпизодами битвы, воссозданными в ходе экспозиции.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943, она оказалась переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне, завершившейся полной победой Красной Армии.

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Сталинградская битва

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