"Ух ты, вот это да! Правда, это мне? Не верю!" - восторгу Максима не было предела, когда под елкой в новогоднюю ночь он обнаружил подарок, переданный специально для него читателями "РГ", - ту самую "говорящую" трость, о которой даже мечтать боялся.

Сейчас незрячий сирота делает первые шаги в освоении этого чуда техники, а его бабушка удивляется тому, как кардинально и молниеносно изменилась их с внуком жизнь за последние несколько месяцев.

Максим вернулся в школу и уже успел получить две пятерки: по чтению и математике

- Вы знаете, я и представить себе не могла, что с нами случится чудо, другими словами это и не назовешь, - улыбается Евгения Федоровна Зеленко. - Как оказалось, вокруг столько неравнодушных людей, которые совершенно бескорыстно способны откликнуться на чужую беду, протянуть руку помощи, да и просто сделать доброе дело. Огромное спасибо добрым читателям "Российской газеты" за исполнение мечты!

Действительно, Новый год стал для Максима и его бабушки, прямо скажем, поворотным, а сам праздник волшебным.

- У меня появилось много друзей: Катя, Антон… - Максим загибает пальцы. - Я снова живу с бабушкой в Ростове. А еще я вернулся в школу, в которой учился в первом классе, представляете? И ребята меня помнят, и учителя! Я уже две пятерки получил: по чтению и математике. Теперь я хочу внести изображения всех своих друзей в "говорящую" трость, чтобы когда они окажутся рядом, я сразу же это знал.

Устройство "Робин" хоть и называется "тростью", больше похоже на небольшую видеокамеру, легко помещается в руке и не заменяет собой традиционную трость для слепых, являясь отличным к ней дополнением. Это первая трость с искусственным интеллектом, которая распознает лица, предупреждает о препятствиях и помогает ориентироваться людям с нарушениями зрения как на улице, так и в помещении. Незрячий ее держит в руке или прикрепляет к туловищу или запястью специальными ремешками.

- Смотрите, я подхожу к препятствию, и устройство вибрирует. Значит, до стены один метр. Мне нужно еще потренироваться, - говорит с серьезным видом мальчуган.

"Трость" умеет распознавать бытовые предметы даже в темноте и определять расстояние до них, запоминать лица людей, а также оповещать виброзвуком о возможных препятствиях. Вся обработанная информация выводится голосом в наушники.

При нажатии кнопки "Поиск" устройство анализирует ситуацию и через наушники или дисплей Брайля рассказывает о том, что попало в кадр. Например, бытовые предметы - стол, стул, диван, окно... Рассчитывает расстояние до объекта и сообщает его с точностью до метра. Для определения лиц необходимо сначала загрузить имена и фотографии других людей. А когда в поле зрения "говорящей" трости окажется знакомый человек, она произнесет его имя.

Максиму предстоит еще не одно занятие в центре хорошего слуха "Радуга звуков", где для людей с нарушением слуха и зрения подбирают средства реабилитации. Там же помогут мальчику и в скорейшем освоении устройства.

Читатели "Российской газеты" смогли своим участием сотворить настоящее чудо.

И все же "говорящая" трость рассчитана на более старший возраст. Пока Максим познакомился лишь с несколькими ее функциями.

Напомним, впервые мы рассказали историю незрячего сироты, приехавшего в Ростов-на-Дону из подмосковного интерната для слепых, в "РГ - Неделе" за 13 ноября. 12-летний Максим Александров от одиночества набирал номер службы экстренного реагирования, желал диспетчерам доброго времени суток и клал трубку. Необычный абонент заинтересовал сотрудников МЧС, и они постарались выяснить, что заставляет ребенка регулярно им звонить.

- Мама моя умерла, папа алименты не платит. Я ничего не вижу, живу в интернате и учусь по книжкам с точечками. И у меня совсем нет друзей. Только бабушка, к ней я на каникулы приехал, - признался спасателям мальчик.

В тот же день сотрудники регионального управления МЧС решили навестить ребенка и его бабушку. По адресу была направлена пожарная бригада. Максима посадили в настоящую пожарную машину, он был в восторге от того, что потрогал оборудование, из-за тотальной слепоты он познает мир на ощупь.

Максим ничего не видит от рождения. Позади у него семь операций на глазах в лучших клиниках страны. Но, увы, восстановить зрение не удалось. Мальчик осиротел три года назад. После смерти матери от пневмонии он остался с единственным родным человеком - бабушкой. Отец ушел из семьи, когда ребенку было полтора года, а объявился, узнав о смерти бывшей супруги. Предложил: пусть сын живет с бабушкой, а сам он получает его пенсию. Органы опеки дали отцу шанс проявить себя, но за полгода он ни разу не навестил ребенка. Сейчас отец Максима лишен родительских прав.

Бабушка с внуком живут в небольшом уютном частном доме в Пролетарском районе Ростова. Оставшись вдвоем с ребенком-инвалидом, Евгения Федоровна была вынуждена перевести его из новочеркасского специализированного интерната в Подмосковье: возить еженедельно мальчика в другой город и обратно пожилой женщине было не под силу и не по карману - на такси уходила вся пенсия. Но это расставание далось очень тяжело и бабушке, и ее внуку.

Встречи только на каникулах да ежедневный созвон по телефону… Вот что им оставалось. Но разве это заменит живое общение и теплоту бабушкиных рук?

- Вот бы в Ростове появился интернат для детей с тотальной, как у Максимки, слепотой! Ну или, может, из Новочеркасска пустили бы в Ростов автобус, который бы отвозил и привозил детей, - говорила мне Евгения Федоровна за чашкой чая.

А еще пенсионерка поделилась мечтой внука: "Он бредит какой-то "говорящей" тростью. Но стоит она баснословных денег - 150 тысяч рублей".

О заветном желании сироты со страниц нашей газеты узнали представители крупной российской компании "Исток-Аудио", занимающейся разработкой, производством и поставками реабилитационной и медицинской техники для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, и решили сделать ему подарок. "Говорящая" трость, которая распознает лица и препятствия, изготовлена по спецзаказу.

- Огромное спасибо за такой сюрприз! Внук очень рад, а я вдвойне, - говорит Евгения Федоровна.

К слову, добрыми волшебниками для сироты стали не только читатели "РГ", но и те самые пожарные, которым он звонил. Благодаря их неравнодушию стал возможен перевод ребенка из подмосковного интерната в донской. Они приняли решение о еженедельной помощи в транспортировке мальчика к месту учебы и обратно.

- Сотрудники донского МЧС теперь всегда желанные гости в нашем доме. Они созваниваются с Максимом, он делится с ними своими мыслями. Мы с внуком благодарны всем и каждому. Отдельное спасибо "Российской газете" и ее читателям, которые исполняют самые невероятные желания! - говорит Евгения Федоровна.

- У меня все отлично! - улыбается Максим. - Я наконец дома. А еще у меня появился новый друг - Данил (сын диспетчера МЧС Екатерины Максименко, той самой, которая и обратила внимание на необычного абонента. - Прим. авт.). На выходных мы с ним вместе в гончарную мастерскую ездили. Представляете, я сам чашку из глины слепил!