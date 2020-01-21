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21.01.2020 10:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более полумиллиарда рублей вложат в реабилитацию Черноисточинского пруда

Текст: Светлана Добрынина
Первый большой проект по восстановлению питьевого водоема реализуется близ Нижнего Тагила. Черноисточинский пруд, откуда идет водоснабжение промышленного города, нуждается в серьезной реабилитации.
Фото: iStock/sonsam Фото: iStock/sonsam
Фото: iStock/sonsam

Пруд, из которого Нижний Тагил берет питьевую воду, давно вызывает опасения у активистов-экологов: в нем несколько раз был зафиксирован мор рыбы, вода приобретала необычный зеленый цвет. Надзорные органы не однажды запрещали жителям Нижнего Тагила использовать воду из-под крана для питья. До сих пор вся работа по очистке водоема проводилась на средства регионального и местного бюджетов. С нынешнего года масштабному экологическому проекту планируется придать федеральный статус.

- На мероприятия профилактического характера для Черноисточинского пруда мы ежегодно выделяем сотни миллионов рублей. Это серьезный экологический проект, с которым мы заявились в реализацию национального проекта "Экология", и в федеральном министерстве нас поддерживают. Сейчас ведутся работы над комплексным проектом. Как только будут готовы документы и появится полное понимание, какие технологии будем применять и сколько необходимо средств, заявку передадим в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Я рассчитываю, что проект появится в этом году или в начале следующего. В любом случае деньги на пруд будут, - сказал журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на недавней пресс-конференции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В конце прошлого года на заседании комиссии по вопросам экологической реабилитации водохранилищ в правительстве Свердловской области сообщили, что предполагаемый объем финансирования мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища в рамках национального проекта "Экология" составит около 517 миллионов рублей, срок реализации рассчитан на четыре года.

- Экологическая реабилитация включает такие мероприятия, как очистка береговой линии и капитальная чистка дна вдоль берегов от иловых отложений. Средства из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей на начало проектных работ Свердловская область планирует получить уже в 2020 году, - пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.

Бороться с донными отложениями поможет ремонт плотины, в том числе донного водоспуска и паводкового водосброса. Ремонт завершится в 2020 году, это значительно улучшит водообмен в Черноисточинском пруду.

По заданию министерства отрабатывались все обращения граждан и сообщения СМИ об ухудшении качества воды в водохранилище. Контроль качества воды в Черноисточинском водохранилище проводился в районах шламонакопителя ООО "Водоканал-НТ" и плотины водохранилища. Он будет продолжен и в нынешнем году.

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