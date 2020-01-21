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21.01.2020 19:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ФАС заинтересовалась возмутившим челябинцев новогодним шоу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Вслед за властями к проверке скандального новогоднего шоу в Челябинске подключились специалисты регионального УФАС. Их заинтересовало соответствие спектакля распространенной рекламе, сообщили во вторник в антимонопольном ведомстве.

- В общей сложности к нам поступило уже около 300 обращений от жителей Челябинска и области с требованием проверки организованного в ледовой арене шоу "Снежная королева", - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - В адрес организаторов направлен запрос с требованием пояснить использование в рекламе словосочетаний "колоссальное световое шоу", "крупнейшее новогоднее шоу в России", "фантастическое 5D шоу". А кроме того предоставить документы о распространении билетов в образовательных учреждениях - "за успехи в учебе" и подтвердить, что представление проводилось при поддержке правительства Челябинской области.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Стоит отметить, что власти сразу открестились от участия в организации скандального спектакля. В региональном минкульте сообщили, что "шоу было организовано частными структурами, не входило в официальную новогоднюю программу Челябинска и не подлежало контролю со стороны органов исполнительной власти". Между тем, в нем приняли участие множество детских творческих коллективов и воспитанники спортшкол города, чего без санкции соответствующих ведомств произойти просто не могло.

Зато именно детская массовка позволила организаторам шоу сообщить о рекордном для России количестве артистов, которых по сценарию в представлении было задействовано всего 11.

Не поскупились организаторы и на другие обещания. К примеру, люди ждали 5D шоу, когда "на вас падает снег и опускаются облака, а сотни королевских подданных - прямо среди зрителей". Однако оборудование, создающее такой зрелищный эффект в шоу не использовалось, а со зрителями в зале никто не взаимодействовал.

А содержание по мотивам сказок Андресена с двумя параллельными сюжетами, один из которых должен был более заинтересовать взрослых, а другой - детей, вообще вызвало бурю негодования. Поскольку взрослую коллизию многие посчитали неуместной для ребятишек и поспешили их увести задолго до окончания представления.

Особенно циничным, по мнению зрителей, стало распространение билетов в школах. Родителям получивших бесплатные проходки учеников нужно было их привезти и сопровождать в том числе из других городов и весей региона. В итоге приезжали целыми семьями, покупали недостающие билеты по цене до полутора тысяч рублей. И покидали ледовую арену разочарованными.

В УФАС запрошенные у организаторов шоу документы должны поступить до 25 января. В случае выявления признаков недостоверной рекламы организаторам шоу грозят крупные штрафы, отметили в ведомстве.

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