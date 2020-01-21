Из-за аномально теплой зимы растаяли дороги на Крайнем Севере

Глобальное потепление климата, и как следствие - аномально теплая зима в Югре и на Ямале, привели к критической ситуации с зимниками - дорогами, которые прокладывают в этих краях по снегу и замерзшим рекам.

Подавляющее большинство из них в эту зиму либо постоянно закрыты из-за подтаявшего льда и снега, либо работают с большими ограничениями по перевозимым грузам. Иначе проезжать по снежно-ледяному крошеву просто опасно. Тяжелая техника вязнет, и на переправах по рекам рискует уйти под лед.

Проблема в том, что без зимних дорог в этих краях прожить практически невозможно. Площадь двух округов вместе взятых - это четыре Германии. Но плотность населения такова, что в среднем на двух квадратных километрах живет один человек. Расстояние между населенными пунктами в среднем от 200 до 600 километров, но устойчивого автомобильного сообщения между ними нет. Летом связь устанавливается по воде, а зимой - по сезонным снежно-ледяным дорогам.

Так, нынче в Югре заложили 56 зимников почти на 2400 километров. На Ямале - на 1400 километров. В обоих округах должны действовать десятки ледовых переправ. Некоторые из них протяженностью более двух километров. Между тем аномальное тепло в этом году практически не дает полноценно использовать сезонные дороги. Эта зима почти на 7-8 градусов выше климатической нормы и не дает "нарастить" лед на переправах: чтобы по нему могла проезжать тяжелая техника, его толщина должна быть не меньше полутора-двух метров, в зависимости от грузоподьемности и интенсивности движения.

Так, зимняя автородорга Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале на Ямале нынче вообще не была введена в эксплуатацию. Сейчас на Ямале закрыта и половина всех других зимников. По остальным введены ограничения по грузам. Аналогичная ситуация сложилась и в Югре.

Усугубляет положение то, что зимники нельзя использовать в период плохой видимости, в метель и сильный ветер. А такая погода на Ямале, скорее, норма. Видимость, как говорят водители, часто нулевая.

Жители отрезанных от цивилизации отдаленных поселков то и дело рискуют, выезжают на закрытые зимники в надежде, что пронесет.

- Кто собирается ехать по закрытому зимнику Аксарка - Яр-Сале, лучше подумайте дважды! - написал анонимный автор в одной из салехардских групп "ВКонтакте". - На лед выступила вода, вчера тяжеловесы встали в колее, сама трасса убитая". Свое сообщение очевидец сопроводил фотографиями с места, где во льду застряли несколько грузовиков.

Предвидя подобные ситуации, все необходимое - топливо, запас продуктов в поселки, которые могут быть отрезаны от "большой земли" - власти завозят заранее, еще по воде летом. В иных случаях используют вертолет.

Как показывает опыт последних лет, по воздуху доставлять провизию приходится все чаще. У жителей региона пока надежда только на предстоящие морозы. Как обещают синоптики, через неделю похолодает до - 27 градусов.

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Между тем, как отмечают ученые, потепление в Арктике происходит стремительно, его результаты видны на протяжении жизни всего одного поколения.

- К концу этого века зимы на Крайнем Севере могут быть теплее на десять градусов, а лето - на пять, - отмечает Генрих Алексеев, профессор, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.

По словам ученого, источники климатических аномалий проявляются в экваториальных областях Атлантического, Индийского и особенно Тихого океанов, где концентрируются огромные массы перегретой воды, вызывающие погодные возмущения на всем Земном шаре. В Тихом океане смещение к востоку больших масс перегретой воды вызывает явление, которое называют Эль-Ниньо (малыш, мальчик в переводе с испанского), вносящее особенно сильные погодные возмущения. Ну а затем, поступающий в Арктику теплый воздух вытесняет холодный, тот выносится из арктической зоны и начинает свое триумфальное шествие по Сибири, Уралу, европейской части России.

Все это приводит к тому, что зимы становится значительно теплее, чем раньше, с короткими периодами резких похолоданий. А лето, напротив, становится менее жарким. Такое ощущение, что разница между временами года постепенно стирается.

До конца этого столетия, как отмечают ученые, процессы потепления будут происходить и дальше. Нагляднее всего это будет заметно в Арктике, ибо этот регион - яркий маркер происходящих климатических изменений на планете в целом. Дыхание Арктики ощущается на всей европейской части России и европейских странах. И если зима на Крайнем Севере к концу века будет теплее, логично ждать потепления и в тех регионах, на которые влияют массивы воздуха, поступающие отсюда.