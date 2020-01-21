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21.01.2020 09:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале толпа школьников напала на сверстника

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловские следователи проводят проверку после публикации в интернете ролика, на котором толпа школьников нападает на сверстника.

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"Да, идет проверка по инциденту в Ивделе, разбираемся", - подтвердил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.

Видео потасовки в школьном дворе выложили сразу в нескольких пабликах в соцсети "ВКонтакте". Парнишка плачет и лежит на снегу, никто из стоящих рядом подростков не спешит ему помогать, в финале записи к нему приходит учительница.

В комментариях агрессоров почти все осуждают, однако, у некоторых пользователей есть и альтернативный взгляд на случившееся: у пострадавшего могли быть сложности в общении с другими учениками - он якобы сам донимал других ребят.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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