На Урале толпа школьников напала на сверстника

Свердловские следователи проводят проверку после публикации в интернете ролика, на котором толпа школьников нападает на сверстника.

"Да, идет проверка по инциденту в Ивделе, разбираемся", - подтвердил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.

Видео потасовки в школьном дворе выложили сразу в нескольких пабликах в соцсети "ВКонтакте". Парнишка плачет и лежит на снегу, никто из стоящих рядом подростков не спешит ему помогать, в финале записи к нему приходит учительница.

В комментариях агрессоров почти все осуждают, однако, у некоторых пользователей есть и альтернативный взгляд на случившееся: у пострадавшего могли быть сложности в общении с другими учениками - он якобы сам донимал других ребят.