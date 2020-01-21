Уральских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за письмо без конверта

Восемнадцатый апелляционный суд поставил точку в рассмотрении дела коллекторского агентства, доставившего челябинцу уведомление о задолженности по кредиту. Письмо должнику коллекторы передали через соседа. А поскольку оно оказалось без конверта, то персональные данные мужчины могли стать достоянием третьих лиц, пояснили во вторник в УФССП региона.

- На странную доставку корреспонденции пожаловался сам должник, - сообщила представитель УФССП региона Ольга Шебанова. - В ходе разбирательства было установлено, что представители НАО "Первое коллекторское бюро" в апреле прошлого года прибыли по его домашнему адресу в частном секторе Челябинска, и не застав дома, передали уведомление о задолженности его соседу. Соседа опросили и он в свою очередь подтвердил, что незнакомцы не представились и письмо с печатным текстом передали ему без конверта, что является грубейшим нарушением закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

По заявлению челябинца была проведена внеплановая проверка "Первого коллекторского бюро", подтвердившая состав правонарушения. Коллекторская организация не имела права каким-либо образом распространять персональные данные должника, а также информацию о его просроченной задолженности и ее взыскании без его личного согласия.

По материалам расследования УФССП, Челябинский арбитражный суд признал коллекторов виновными по статье о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, предусматривающей наказание в виде штрафа на сумму до полумиллиона рублей и на первый раз ограничился взысканием 50 тысяч.

Однако фирма попыталась обжаловать и это решение, сославшись на отсутствие фото-, видео- и аудио- доказательств того, что именно ее сотрудники вручили третьему лицу документ с его персональными данными должника. Впрочем, в суде ей это не помогло.

Апелляционная инстанция, основываясь на материалах документальной проверки УФССП и показаниях, полученных от соседа должника, оставила жалобу коллекторов без удовлетворения. Таким образом, решение суда вступило в законную силу и должно быть исполнено в течение 60 дней, отметили в УФССП региона.