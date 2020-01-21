В ХМАО подросток угнал три машины, чтобы добраться домой с дискотеки

В ХМАО 16-летнему подростку грозит срок за угон трех автомашин, на которых он пытался добраться домой с дискотеки. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в УМВД округа.

Поиски злоумышленника начались после того, как сразу три жителя поселка Малиновский обратились полицию с заявлениями об угоне транспорта. Очень скоро следы привели в соседний поселок Пионерский и личность подозреваемого была установлена. Им оказался 16-летний местный житель, который накануне приехал к соседям на дискотеку, а после ее окончания не знал, как вернуться домой и начал искать подходящий автомобиль.

Как пояснили в полицейском главке, таких в поселке оказалось немало. Сначала подросток нашел "Жигули" 14 модели, двери которых были не заперты, а ключи находились в замке зажигания. Однако, не проехав на них и 200 метров, угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Тогда он пересел на ВАЗ-2113, двери которого также не были закрыты на центральный замок, но попытавшись сдать назад, въехал в сугроб и не смог из него выбраться.

В итоге домой молодой человек уехал на еще одном ВАЗ-2114, открыв багажник имеющимися уже ключами и проникнув через него в салон. Добрался почти до дома, но снова угодил в сугроб, бросил машину и пошел отсыпаться. А на следующий день к нему в двери уже стучались оперативники.

- При виде полицейских подросток признался в совершении всех трех угонов и пояснил, что доехать до дома на чужих авто попытался, потому что сильно замерз, - сообщили в полицейском главке региона. - Теперь по статье о неправомерном завладении транспортным средством (часть 1 статьи 166 УК РФ) ему грозит наказание на срок до пяти лет лишения свободы.