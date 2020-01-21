Жительница Нефтеюганска отдала полтора миллиона рублей "экстрасенсам"

Жительница Нефтеюганска перевела "ясновидящим" полтора миллиона рублей за "снятие порчи", а когда поняла, что попалась на удочку мошенников, обратилась за помощью в полицию.

Инцидент, по рассказам женщины, случился несколькими месяцами ранее. Она нашла в интернете сайт, рекламирующий услуги "экстрасенсов" заинтересовалась и позвонила по указанному там номеру, чтобы получить консультацию.

Аферисты на том конце провода смогли убедить доверчивую клиентку, что на нее наложена порча, снять которую можно только за солидную сумму. Женщина перевела на счет "ясновидящих" 485 тысяч рублей, но тем этого показалось мало. Они сами позвонили ей и начали угрожать родственникам жертвы обмана, требуя денег.

"Испугавшись, женщина сделала очередной перевод. В общей сложности, в надежде снять старую "порчу" и не получить новую, она перевела на указанный счет полтора миллиона рублей", - рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.

Сейчас личности злоумышленников устанавливаются. Полицейские просят граждан проявлять бдительность и не отдавать свои деньги непонятно кому.