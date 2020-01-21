Средняя ставка по вкладам опустилась до исторического минимума - 5,93% годовых. До конца года можно ждать ее снижения еще на 0,3-0,5 п.п. Это означает, что ряд вкладчиков будут искать альтернативы депозитам. "РГ" подобрала пять возможных способов для инвестирования свободных денег.

1. ИИС+ОФЗ. ИИС (индивидуальный инвестсчет) - разновидность брокерского счета, его часто выбирают бывшие вкладчики, поскольку государство обеспечило по таким счетам дополнительный доход в виде налогового вычета (до 52 тыс. рублей в год). Но нужно не забирать деньги с ИИС три года с момента его открытия, иначе вычет придется вернуть. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет,- 400 тыс. рублей. Один из наиболее безрисковых вариантов покупки через ИИС - ОФЗ (гособлигации). Комбинация ИИС+ОФЗ может дать доходность в 2-2,5 раза выше вкладов при сопоставимом уровне надежности, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

2. ИИС+корпоративные облигации. Кроме ОФЗ можно купить корпоративные облигации. Основной риск - банкротство компании, выпустившей бумаги. Поэтому вчерашним вкладчикам лучше делать выбор в пользу облигаций крупных надежных эмитентов с устойчивым финансовым положением. Доходность по корпоративным бондам может составлять 7-11% годовых.

3. Структурные продукты. Готовый портфель из ценных бумаг и валюты, который тоже можно купить через ИИС. На рынке есть предложения с полной защитой капитала. Это означает, что инвестор ни при каких условиях на фондовом рынке не уйдет в минус. Доходность может достигать 10-15% годовых.

4. ПИФы облигаций. Основной плюс облигационных ПИФов (паевых инвестфондов) для бывших вкладчиков в том, что инвестор сразу покупает диверсифицированный портфель облигаций. Портфелем инвестору не нужно управлять, порог входа - от нескольких тысяч рублей. Вложения могут дать доходность на 3-5% выше ставок по вкладам. Основной минус - комиссии управляющим и отсутствие страховых гарантий, предупреждает Бахтин.

5. ETF. Похожий на ПИФы вариант, биржевой инвестфонд. Доходность выше ПИФов, но и комиссии могут быть выше. Правда, нет страховых гарантий.

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