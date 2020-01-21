Новости

В Иркутске с подозрением на коронавирус госпитализирован житель Китая 11:02
Tesla подвела Daimler под миллиардные штрафы 11:00
Заключенного с Урала приняли в Российский союз писателей 10:50
"Аэрофлот" предложил пассажирам сдавать билеты в Китай 10:42
В Концертном зале "Зарядье" прозвучит программа от Баха до XXI века 10:40
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП 10:37
Под Астраханью загорелся склад тары 10:14
1200-сильный Ramsmobile: белорусский ответ Hummer за 103 млн рублей 10:13
Очень редкий экземпляр: дизельную "Волгу" ГАЗ-21 выставили на продажу 10:02
Нападающий "Боруссии" Холанд установил рекорд чемпионата Германии 09:36
Овечкин включен в первую пятерку команды десятилетия НХЛ 08:55
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере 08:12
С Землей сблизится потенциально опасный астероид 07:57
Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на чемпионате в Австралии 07:52
Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине 07:40
Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии 07:34
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день 07:05
В Китае умер заразившийся коронавирусом врач 06:32
Видео: Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп 05:58
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 05:52
Не менее 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля 05:34
Торговая сделка с Китаем повысила рейтинг Трампа 05:15
Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии 05:04
Сирийские военные отбили три населенных пункта в Идлибе 04:30
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 41 04:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 09:00
Рубрика: Экономика

Пять альтернатив банковским вкладам

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 12(8066)
Средняя ставка по вкладам опустилась до исторического минимума - 5,93% годовых. До конца года можно ждать ее снижения еще на 0,3-0,5 п.п. Это означает, что ряд вкладчиков будут искать альтернативы депозитам. "РГ" подобрала пять возможных способов для инвестирования свободных денег.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

1. ИИС+ОФЗ. ИИС (индивидуальный инвестсчет) - разновидность брокерского счета, его часто выбирают бывшие вкладчики, поскольку государство обеспечило по таким счетам дополнительный доход в виде налогового вычета (до 52 тыс. рублей в год). Но нужно не забирать деньги с ИИС три года с момента его открытия, иначе вычет придется вернуть. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет,- 400 тыс. рублей. Один из наиболее безрисковых вариантов покупки через ИИС - ОФЗ (гособлигации). Комбинация ИИС+ОФЗ может дать доходность в 2-2,5 раза выше вкладов при сопоставимом уровне надежности, говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
К февралю евро получит очередной удар: рубль пойдет вверх

2. ИИС+корпоративные облигации. Кроме ОФЗ можно купить корпоративные облигации. Основной риск - банкротство компании, выпустившей бумаги. Поэтому вчерашним вкладчикам лучше делать выбор в пользу облигаций крупных надежных эмитентов с устойчивым финансовым положением. Доходность по корпоративным бондам может составлять 7-11% годовых.

3. Структурные продукты. Готовый портфель из ценных бумаг и валюты, который тоже можно купить через ИИС. На рынке есть предложения с полной защитой капитала. Это означает, что инвестор ни при каких условиях на фондовом рынке не уйдет в минус. Доходность может достигать 10-15% годовых.

4. ПИФы облигаций. Основной плюс облигационных ПИФов (паевых инвестфондов) для бывших вкладчиков в том, что инвестор сразу покупает диверсифицированный портфель облигаций. Портфелем инвестору не нужно управлять, порог входа - от нескольких тысяч рублей. Вложения могут дать доходность на 3-5% выше ставок по вкладам. Основной минус - комиссии управляющим и отсутствие страховых гарантий, предупреждает Бахтин.

5. ETF. Похожий на ПИФы вариант, биржевой инвестфонд. Доходность выше ПИФов, но и комиссии могут быть выше. Правда, нет страховых гарантий.

Банкам хотят запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ:

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
Лукашенко поручил провести переговоры с Россией по поставкам газа
Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере
Соратник канцлера ФРГ потребовал отмены санкций против России
Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку