Рогозин подарил Лукашенко перчатку, побывавшую в космосе

Космические орбиты сотрудничества научных коллективов Союзного государства постоянно расширяют горизонты исследовательских программ. О реализации новых совместных белорусско-российских проектов шла речь 21 января и на встрече у Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, передает пресс-служба главы государства.

Президент обратил внимание, что в республике стараются развивать сферу высоких технологий по всем направлениям, по многим из которых Россия занимает лидирующие позиции в мире. "Ставка на развитие высоких технологий в Беларуси - приоритет номер один. Космос - лакмусовая бумажка для того, чтобы оценить возможности и способности того или иного государства, народа", - констатировал глава государства. По его словам, у Минска и Москвы сложилась хорошая основа для сотрудничества в этой сфере и добавил, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения российских партнеров.

Позитивную динамику сотрудничества подтвердил на встрече и Дмитрий Рогозин. "С точки зрения освоения рынка космических услуг, думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими", - подчеркнул он.

Глава "Роскосмоса" вручил Лукашенко небольшой сувенир - перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе. "Потом по секрету скажу, какого именно космонавта, чтобы другие не ревновали", - добавил Рогозин. "Это у меня первый такой легендарный подарок", - поблагодарил глава государства.

Кстати, основной комплекс работ в космической отрасли РБ, уточнил источник в администрации президента, уже обеспечивают более 20 научных и производственных организаций. В июле 2012 года на орбиту был выведен белорусский спутник, который вошел в состав национальной космической системы дистанционного зондирования Земли. Кстати, космический аппарат и аналогичный российский спутник составляют совместную орбитальную группировку, возможности которой обе стороны договорились расширить за счет ресурса российских спутников серий "Канопус-В" и "Канопус-В-ИК".

Как известно, еще два года назад в СГ начали проектировать совместную космическую систему, в составе которой предполагается создать российско-белорусский космический аппарат. Заказчиками проекта стали академия наук РБ и "Роскосмос", головным разработчиком - российская корпорация "ВНИИЭМ". А целевую аппаратуру должно разработать белорусское предприятие "Пеленг" с участием "Интеграла". Характеристики российско-белорусского космического аппарата, констатируют эксперты, соответствуют лучшим мировым аналогам, поэтому его реализация может иметь и высокий коммерческий успех.

Эти и другие вопросы космической кооперации будут обсуждены на первом заседании Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ, которое пройдет в белорусской столице 22-23 января. В нем примут участие руководители космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представители Исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, в повестке двухдневной встречи - избрание председателя Межгосударственного совета и обсуждение перспективных направлений сотрудничества в области космической деятельности.