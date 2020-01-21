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21.01.2020 12:25
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор за год изъял из продажи 56,5 тысячи sim-карт

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор вместе с сотрудниками МВД России в прошедшем году провел свыше 2 тысяч совместных рейдов по пресечению незаконной продажи sim-карт операторов мобильной связи - на 5% выше аналогичного показателя 2018 года. В отношении нарушителей составлено 986 протоколов об административных нарушениях, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей sim-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом. Впрочем, число нарушений сокращается, отмечают в ведомстве. Если в 2017 году было изъято свыше 106,5 тысячи sim-карт, а в 2018 году - более 83,7 тысячи, то в 2019 году - 56,5 тысячи.

Роскомнадзор напоминает, что при покупке sim-карты требуется заключить договор с оператором связи или уполномоченным им лицом. Причем в местах, не вызывающих сомнения в полномочиях продавцов, например, в салонах операторов связи. Это обезопасит абонента от неприятных ситуаций при использовании "серой" sim-карты, например, от ее внезапной блокировки оператором связи.

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