Новости

Сеул включит Ормузский пролив в зону операций антипиратского подразделения 06:28
Хабаровчанка осуждена за «минирование» суда ради спасения сожителя 06:14
Лаос получил партию танков и бронеавтомобилей из России 06:12
Совместные учения военных РФ и Сирии прошли в порту Тартус 05:35
Россия предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии 05:25
Авиарейс из Москвы на Сахалин задержался из-за болезни пассажира 05:00
На Колыме загорелся рыболовецкий траулер с 47 членами экипажа 04:49
Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing 04:49
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России 04:41
ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными 04:30
Власти Мексики задержали одного из лидеров Северо-восточного картеля 04:25
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 04:20
Украинский военный застрелил коллегу из-за разных политических взглядов 04:11
В Бурятии мужчина ограбил и попытался изнасиловать школьницу 03:55
В читинской школе во время урока с потолка упал кусок штукатурки 03:53
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота 03:38
Трамп и Макрон договорились завершить переговоры по цифровому налогу 03:38
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы 03:01
Трамп назвал успешными три года работы на посту президента США 03:00
Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек 02:59
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну 02:31
The Guardian назвала имя нового главаря ДАИШ 02:27
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби 02:23
В армии Саудовской Аравии появилось первое женское подразделение 01:49
Al Hadath сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле Багдада 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 05:25
Рубрика: Власть

Россия предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в понедельник по инициативе Москвы, российская сторона озвучила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Встреча была посвящена обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года об итогах расследования данного инцидента.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Сирийские боевики стали активнее применять оружие и боеприпасы НАТО

В качестве докладчика выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он рассказал, что представители его НПО были в Сирии более 10 раз и опросили несколько сотен очевидцев различных событий, и представил членам Совбеза показания жителей Думы. Выяснилось, что в местной больнице не было людей, пострадавших от химических атак, пишет РИА Новости.

Собравшимся также продемонстрировали видео с обращением бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе. По его словам, тех, кто расследовал данный инцидент, отстранили от итогового доклада. Выводы в этом документе противоречили тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. "К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла", - заключил бывший эксперт ОЗХО.

Российская сторона отметила, что многочисленные попытки инспекторов, входивших в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. Такая практика, по мнению Москвы, ставит под сомнение целостность итогового отчета.

Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости
Житель Алеппо погиб при очередном обстреле города боевиками

Однако убедить всех собеседников представителям России не удалось. В частности, постпред Эстонии заявил, что нет причин сомневаться в заключениях доклада ОЗХО по Думе. Представители Великобритании и США также обвинили Сирию в применении химоружия.

Напомним, сообщения о якобы применении химического оружия в сирийской Думе распространил ряд неправительственных организаций, включая "Белые каски". Чуть позже российские военные обследовали город, однако не обнаружили никаких следов использования химоружия. Доклад ОЗХО об этом инциденте был опубликован в марте. В документе говорилось, что в Думе использовался токсичный химикат с хлором. Утверждалось, что цилиндры с веществом были сброшены с воздуха.

США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН 14 апреля нанесли массированный удар по Сирии, заявив, что это был ответ на предположительное применение химоружия в Думе.

Позже был обнародован новый документ за подписью эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона. В нем утверждалось, что оба цилиндра с химическим веществом были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Эти выводы, подтвердившие версии Москвы и Дамаска о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад ОЗХО. МИД РФ раскритиковал этот доклад по сирийской Думе. По мнению российской стороны, он свидетельствует о попытках оправдать агрессию США, Британии и Франции в отношении Сирии.

В Минобороны раскрыли планы активизировавшихся в Сирии боевиков
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия Международные организации ООН Совет Безопасности ООН

Главное сегодня

Россия предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
На Колыме загорелся рыболовецкий траулер с 47 членами экипажа
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте