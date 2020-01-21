Россия предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в понедельник по инициативе Москвы, российская сторона озвучила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Встреча была посвящена обсуждению доклада ОЗХО от 1 марта 2019 года об итогах расследования данного инцидента.

В качестве докладчика выступил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он рассказал, что представители его НПО были в Сирии более 10 раз и опросили несколько сотен очевидцев различных событий, и представил членам Совбеза показания жителей Думы. Выяснилось, что в местной больнице не было людей, пострадавших от химических атак, пишет РИА Новости.

Собравшимся также продемонстрировали видео с обращением бывшего эксперта миссии ОЗХО Иэна Хендерсона, который работал в Думе. По его словам, тех, кто расследовал данный инцидент, отстранили от итогового доклада. Выводы в этом документе противоречили тому, что выяснила группа во время и после поездки в Думу. "К моменту выпуска промежуточного доклада в июле 2018 мы понимали, что у нас есть серьезные сомнения по поводу того, что такая химатака произошла", - заключил бывший эксперт ОЗХО.

Российская сторона отметила, что многочисленные попытки инспекторов, входивших в состав первоначальной группы, развернутой в Думе, поднять резонные вопросы или даже выразить отличные от доклада наблюдения неоднократно игнорировались. Такая практика, по мнению Москвы, ставит под сомнение целостность итогового отчета.

Однако убедить всех собеседников представителям России не удалось. В частности, постпред Эстонии заявил, что нет причин сомневаться в заключениях доклада ОЗХО по Думе. Представители Великобритании и США также обвинили Сирию в применении химоружия.

Напомним, сообщения о якобы применении химического оружия в сирийской Думе распространил ряд неправительственных организаций, включая "Белые каски". Чуть позже российские военные обследовали город, однако не обнаружили никаких следов использования химоружия. Доклад ОЗХО об этом инциденте был опубликован в марте. В документе говорилось, что в Думе использовался токсичный химикат с хлором. Утверждалось, что цилиндры с веществом были сброшены с воздуха.

США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН 14 апреля нанесли массированный удар по Сирии, заявив, что это был ответ на предположительное применение химоружия в Думе.

Позже был обнародован новый документ за подписью эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона. В нем утверждалось, что оба цилиндра с химическим веществом были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Эти выводы, подтвердившие версии Москвы и Дамаска о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад ОЗХО. МИД РФ раскритиковал этот доклад по сирийской Думе. По мнению российской стороны, он свидетельствует о попытках оправдать агрессию США, Британии и Франции в отношении Сирии.