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21.01.2020 18:08
Рубрика: Экономика

Россия пригласила Сингапур на ПМЭФ-2020

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и посла Сингапура Премджита Садасивана. Главной темой встречи стало укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами, а также участие официальной делегации Сингапура в ключевых деловых мероприятиях, проходящих на территории России, в том числе в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и в Международном арктическом форуме.

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"Республика Сингапур является перспективным партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Два года назад мы отметили 50-летие установления дипломатических отношений. Сотрудничество активно развивается в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурной сферах. В прошлом году в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета было подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республикой Сингапур. Уверен, что это соглашение будет способствовать реализации потенциала двустороннего сотрудничества между Россией и Сингапуром", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Фото: Pixabay
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Посол Сингапура Премджит Садасиван подчеркнул, что одним из драйверов деловых отношений России и Сингапура является сотрудничество в сфере инноваций: "Цифровая экономика является одним из перспективных направлений сотрудничества между нашими странами, мы заинтересованы в развитии инноваций и готовы реализовывать совместные проекты с российскими компаниями. Еще одно интересное направление - реализация проекта "умных городов". Могу отметить, что Москва очень активно развивается в этой области и во многих аспектах опережает Сингапур".

В завершение встречи советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков пригласил Сингапур принять активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором в этом году будет впервые озвучена стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. Он подчеркнул, что участие Сингапура в ПМЭФ позволит представить свои передовые технологии шельфовых добычных платформ мировому сообществу, а также будет способствовать поиску оптимальных путей взаимовыгодного сотрудничества России и Сингапура по вопросу освоения арктических территорий.

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