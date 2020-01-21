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21.01.2020 03:38
Рубрика: Экономика

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая. Это следует из данных ЦБ РФ.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Банк России нарастил за прошлый год резервы монетарного золота на 159 тонн - до 2270,56 тонны, пишет РИА Новости. При этом Китай, который еще в 2018 году уступил России пятое место, в прошлом году закупил золота меньше - около 100 тонн. По официальным данным, резервы золота ЦБ Китая составляют 1948 тонн.

Что же касается лидеров мирового рейтинга, то на первом месте США (8133,5 тонны), на втором Германия (3370 тонн), далее следуют Италия (2452 тонны) и Франция (2436 тонн). По данным экспертов, Россия остается крупнейшим покупателем золота. В 2019 году на нее пришлось более 20% от всех покупок этого драгоценного металла в резервы стран.

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