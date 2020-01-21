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21.01.2020 20:55
Рубрика: Спорт

В третьем десятке

Наш чемпионат занимает 26-е место в списке лучших клубных первенств мира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС) обнародовала рейтинг лучших национальных первенств мира по итогам прошлого года.

Впервые с 2009 года список возглавила английская Премьер-лига (1287 баллов). В организации не сообщают, по какой методике составлен список и за что начисляются баллы. При этом отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля", финалиста турнира "Тоттенхэма", а также обладателя Лиги Европы "Челси".

Фото: РИА Новости
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Вторую позицию рейтинга занимает бразильское первенство (1165 очков). На третьем месте идет чемпионат Испании (1141), на четвертом - Италии (939). Замыкает топ-5 первенство Колумбии (849). Также в первую десятку попали: Португалия (834), Франция (818), Нидерланды (790,5), Аргентина (776) и Германия (765,5).

Российский чемпионат скатился с 17-го на 26-е место (538,5 очка). Наше первенство пропустило впереди себя чемпионаты Украины, Австрии, Чехии и Кипра.

Что касается непосредственно клубов, то на первой строчке идет "Ливерпуль". Вторую позицию занимает "Барселона", третью - "Манчестер Сити". В топ-10 также вошли: "Фламенго" (Бразилия), "Селтик" (Шотландия), "Валенсия" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "Челси" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Вулверхэмптон" (Англия).

В первую сотню из российских команд вошли "Зенит" и "Краснодар". Питерский клуб делит 98-е место с кипрским "Аполлоном", а краснодарцы занимают сотую строчку.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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Тем временем стало известно, что форвард "Зенита" Александр Кокорин проведет остаток сезона на правах аренды в "Сочи". Контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" действует до конца лета этого года.

Дебютировать в составе "Сочи" Кокорин может на сборах в Турции, где его новая команда проведет товарищеские матчи со словацким "Спартаком" и польской "Краковией".

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