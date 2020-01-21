Число заболевших новым коронавирусом растет стремительно: даже сегодня, когда наши редакционные дизайнеры рисовали карту его распространения, цифры пришлось несколько раз исправлять. Под наблюдением эпидемиологов находятся уже более 900 человек, не считая тех, кто уже заболел. В России, как сообщили в Роспотребнадзоре, ситуация пока спокойная. Приняты все необходимые меры, чтобы поставить барьер инфекции.

В Китае смотреть за семьями больных и медиками, которые оказывали им помощь, будут теперь еще более пристально. Последняя новость, вызвавшая волну тревоги: мутировавший вирус - ему присвоен код 2019-nCoV - передается от человека к человеку. И если предотвратить контакт, например, с летучей мышью (именно эти животные, в качестве одной из версий, могли стать источником заразы) не так и сложно, то остановить передвижение людей в нынешнем мире нереально. Следовательно, высок риск возникновения новой пандемии. Не случайно ВОЗ собрала во вторник экстренное совещание, чтобы обсудить, как противостоять угрозе.

На момент подписания номера число зараженных достигло 291 человек, у 278 заболевание подтверждено лабораторно.

Вирус вызывает пневмонию - воспаление легких. И хотя сначала из Китая приходили обнадеживающие новости - что пневмония поддается лечению и неопасна, тем не менее на сегодняшний день врачи не сумели спасти уже шесть пациентов.

В Китае на подходе Новый год и длинные каникулы - активное передвижение людей может способствовать распространению вируса

Все умершие находились в многомиллионном городе Ухань (провинция Хубэй) в центральном Китае, откуда месяц назад и началось распространение заболевания. Расследование, которое ведут сейчас китайские эпидемиологи, чтобы точно установить очаг, привело на местный рынок морепродуктов и диких животных. Торговлю закрыли, территорию дезактивировали.

Между тем заболевание начало шагать по Азии. Один случай зарегистрирован в Гонконге, один - в Японии, один - в Южной Корее, один - на Тайване и два - в Таиланде, один - в Австралии. Все заболевшие недавно побывали в Ухани, все проходят лечение с соблюдением карантина.

Еще несколько дней назад ВОЗ не рекомендовала ограничивать передвижение в сторону Китая и из страны. Хотя власти республики распорядились проверять состояние приезжих из провинции Хубэй еще в декабре. Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что в ближайшее время заболевание может шире распространиться за пределы КНР. 25 января в КНР начнутся каникулы по случаю Праздника Весны.

Это китайский Новый год, когда люди традиционно уезжают из больших городов в родные места или проводят отпуск за границей. При этом эксперты Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона прогнозируют: уже сейчас число потенциально зараженных может превышать 1,7 тысячи человек. Такие выводы сделаны на основе сведений о населении Ухани (порядка 12 миллионов человек) и количестве международных рейсов из этого города.

Однако пока остается много неясного. Во-первых, точно неизвестно, когда именно началось распространение вируса и сколько человек могли им заразиться до того, как власти подняли тревогу. Во-вторых, нет однозначных выводов касательно вирулентности и всех способов передачи. Ученые сравнивают нынешнее заболевание с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) - тогда "безобразничал" тоже коронавирус, он вызывал атипичную пневмонию, крайне плохо поддающуюся лечению. В 2002-2003 годах эпидемия в Азии унесла жизни 774 человек, а переболели более восьми тысяч. Источником заразы, кстати, тогда стали именно летучие мыши, которых местное население употребляет в пищу.

Медики в Китае делают все, чтобы остановить распространение коронавируса. Фото: EPA

В Китае предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить эпидемии. На пунктах въезда в Японии, Южной Корее, Таиланде, Австралии тоже проверяют пассажиров с помощью тепловизоров. Проверки вводят в США - в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Еврокомиссия также заявила, что пристально следит за ситуацией.

В Роспотребнадзоре заявляют, что в нашей стране ситуация спокойная и остается под контролем. В 2002-2003 годах, к слову, меры безопасности, предпринятые нашими эпидемиологами, сработали эффективно: в России был зарегистрирован всего один случай заболевания, закончившийся благополучно - пациент выздоровел.

Во вторник замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в ближайшее время российские эпидемиологи закончат работу над экспресс-тестом для выявления нового вируса. Предполагается, что предварительная диагностика с его помощью займет всего 15-20 минут. Аналогичные тесты, как пояснила "Российской газете" медицинский эксперт сети лабораторий Invitro Татьяна Понкратова, применяют для того, чтобы установить природу заболевания, в частности гриппа. "Применяют два типа тестов: у постели больного выполняют экспресс-анализ, обычно по слюне, чтобы врач быстро определился с тактикой лечения, - рассказала эксперт. - Вторая линия - это более специфические и более чувствительные тесты, которые выполняются в лаборатории. Они дают однозначный ответ о возбудителе заболевания. Речь идет, в частности, о методах молекулярной, PCR-диагностики. Но на выполнение таких тестов нужно больше времени. Например, в нашей лаборатории такие анализы выполняются в течение суток. Так как нужно время на забор крови, доставку образцов в лабораторию и их обработку".

В Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России уточнили, что работа над созданием теста началась сразу после новогодних каникул, когда китайские эпидемиологи закончили расшифровку генома нового вируса и разместили эти данные в международной базе данных.

Пока врачи продолжают накапливать данные о потенциальной опасности инфекции, о клинической картине заболевания, о том, как лучше лечить больных. Пока ясно одно: вирус действует во многом подобно вирусу гриппа.

Биржи подхватили вирус

Первые жертвы нового вируса произвели сильное впечатление на биржи, особенно в Азии: они перешли к снижению после недель роста. Участники рынка опасаются, что экономический ущерб от эпидемии будет сопоставим с последствиями эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, отмечает Михаил Шейбе из Sberbank CIB. Во вторник китайский биржевой индекс Shanghai Composite потерял 1,4%, баррель Brent не удержался выше 65 долларов, растеряв оптимизм от приостановки добычи в Ливии и Ираке. Рубль терял 0,6% (под давлением оказались все валюты развивающихся стран), индекс МосБиржи - 0,8%, РТС - больше 1%. Для формирования масштабной просадки оснований пока нет, ретроспективный анализ показывает, что на новости о рисках развития вирусных пандемий рынки, как правило, реагируют эмоционально, но краткосрочно, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Во время последней вспышки этого вируса в 2003 году индекс MSCI Asia Pacific (без Японии) в период с января по март упал на 12%, однако в целом за год показал доходность на уровне 42%, указывает Нил Маккиннон из "ВТБ Капитала". Тревогу вызывает то, что вирус проявился накануне новогодних каникул в Китае - миллионы китайцев проведут их за границей, в основном в азиатских странах. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году китайцы совершили в Россию 1,257 млн поездок с туристической целью, россияне в Китай - 2,251 млн поездок, из них 739 тысяч с целью туризма. Итоги за 2019 год, по оценкам экспертов будут примерно такие же, как годом ранее.

Подготовили Игорь Зубков, Евгений Гайва

Регионы

Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу из-за распространяющегося в Китае коронавируса. Всем прибывшим измеряют температуру с помощью дистанционных приборов, спрашивают о самочувствии.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / МИХАИЛ ШИПОВ / КОНСТАНТИН ВОЛКОВ

Контроль ведут не только в сухопутных пунктах пропуска, но и в аэропорту Владивостока. Столица Приморья связана авиасообщением с десятью китайскими городами, но Уханя, где возник очаг опасного вируса, среди них нет. Также нет прямого сообщения с провинцией Хубэй у Приморья и по суше. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала января досмотрено почти 87 тысяч человек, но людей с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено, случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в китайской провинции Хубэй, не зарегистрировано.

Ведомство допускает, что вирус может попасть на территорию России. Это связано с тем, что сюда ежегодно приезжают более 1,5 миллиона граждан КНР, столько же наших соотечественников посещают Китай. Для Приморья это более чем актуально. Край - один из самых посещаемых путешественниками из Поднебесной в России. В 2019 году здесь зарегистрировали более 456 тысяч китайских туристов.

Усиленный контроль действует и в пунктах пропуска Хабаровского края. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в краевых пунктах пропуска через госграницу на наличие инфекции осмотрено 5832 человека. Заболеваний не выявлено.

При этом карантин действует и в самом Китае. Там с авиарейсов из города Ухань снимают и отправляют под наблюдение врачей людей, которые имеют признаки респираторной инфекции - одышку, лихорадку. Так что барьер для вируса стоит двойной.

Подготовили Анна Бондаренко, Юлия Гарднер