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21.01.2020 18:21
Рубрика: Общество

Пневмоническое оружие

Российские санитарные службы усилили эпидконтроль, чтобы не пустить опасный вирус в страну
Текст: Константин Волков, Ирина Невинная
Число заболевших новым коронавирусом растет стремительно: даже сегодня, когда наши редакционные дизайнеры рисовали карту его распространения, цифры пришлось несколько раз исправлять. Под наблюдением эпидемиологов находятся уже более 900 человек, не считая тех, кто уже заболел. В России, как сообщили в Роспотребнадзоре, ситуация пока спокойная. Приняты все необходимые меры, чтобы поставить барьер инфекции.
Из-за угрозы коронавируса многие путешественники в аэропорту Шанхая передвигаются в масках. Фото: REUTERS Из-за угрозы коронавируса многие путешественники в аэропорту Шанхая передвигаются в масках. Фото: REUTERS
Из-за угрозы коронавируса многие путешественники в аэропорту Шанхая передвигаются в масках. Фото: REUTERS

В Китае смотреть за семьями больных и медиками, которые оказывали им помощь, будут теперь еще более пристально. Последняя новость, вызвавшая волну тревоги: мутировавший вирус - ему присвоен код 2019-nCoV - передается от человека к человеку. И если предотвратить контакт, например, с летучей мышью (именно эти животные, в качестве одной из версий, могли стать источником заразы) не так и сложно, то остановить передвижение людей в нынешнем мире нереально. Следовательно, высок риск возникновения новой пандемии. Не случайно ВОЗ собрала во вторник экстренное совещание, чтобы обсудить, как противостоять угрозе.

В Минздраве РФ признали новый коронавирус биологической угрозой

На момент подписания номера число зараженных достигло 291 человек, у 278 заболевание подтверждено лабораторно.

Вирус вызывает пневмонию - воспаление легких. И хотя сначала из Китая приходили обнадеживающие новости - что пневмония поддается лечению и неопасна, тем не менее на сегодняшний день врачи не сумели спасти уже шесть пациентов.

В Китае на подходе Новый год и длинные каникулы - активное передвижение людей может способствовать распространению вируса

Все умершие находились в многомиллионном городе Ухань (провинция Хубэй) в центральном Китае, откуда месяц назад и началось распространение заболевания. Расследование, которое ведут сейчас китайские эпидемиологи, чтобы точно установить очаг, привело на местный рынок морепродуктов и диких животных. Торговлю закрыли, территорию дезактивировали.

Между тем заболевание начало шагать по Азии. Один случай зарегистрирован в Гонконге, один - в Японии, один - в Южной Корее, один - на Тайване и два - в Таиланде, один - в Австралии. Все заболевшие недавно побывали в Ухани, все проходят лечение с соблюдением карантина.

Фото: REUTERS
В России оценили вероятность распространения коронавируса из Китая

Еще несколько дней назад ВОЗ не рекомендовала ограничивать передвижение в сторону Китая и из страны. Хотя власти республики распорядились проверять состояние приезжих из провинции Хубэй еще в декабре. Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что в ближайшее время заболевание может шире распространиться за пределы КНР. 25 января в КНР начнутся каникулы по случаю Праздника Весны.

Это китайский Новый год, когда люди традиционно уезжают из больших городов в родные места или проводят отпуск за границей. При этом эксперты Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона прогнозируют: уже сейчас число потенциально зараженных может превышать 1,7 тысячи человек. Такие выводы сделаны на основе сведений о населении Ухани (порядка 12 миллионов человек) и количестве международных рейсов из этого города.

Однако пока остается много неясного. Во-первых, точно неизвестно, когда именно началось распространение вируса и сколько человек могли им заразиться до того, как власти подняли тревогу. Во-вторых, нет однозначных выводов касательно вирулентности и всех способов передачи. Ученые сравнивают нынешнее заболевание с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) - тогда "безобразничал" тоже коронавирус, он вызывал атипичную пневмонию, крайне плохо поддающуюся лечению. В 2002-2003 годах эпидемия в Азии унесла жизни 774 человек, а переболели более восьми тысяч. Источником заразы, кстати, тогда стали именно летучие мыши, которых местное население употребляет в пищу.

Медики в Китае делают все, чтобы остановить распространение коронавируса. Фото: EPA

В Китае предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить эпидемии. На пунктах въезда в Японии, Южной Корее, Таиланде, Австралии тоже проверяют пассажиров с помощью тепловизоров. Проверки вводят в США - в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Еврокомиссия также заявила, что пристально следит за ситуацией.

В Роспотребнадзоре заявляют, что в нашей стране ситуация спокойная и остается под контролем. В 2002-2003 годах, к слову, меры безопасности, предпринятые нашими эпидемиологами, сработали эффективно: в России был зарегистрирован всего один случай заболевания, закончившийся благополучно - пациент выздоровел.

Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Шанхае

Во вторник замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в ближайшее время российские эпидемиологи закончат работу над экспресс-тестом для выявления нового вируса. Предполагается, что предварительная диагностика с его помощью займет всего 15-20 минут. Аналогичные тесты, как пояснила "Российской газете" медицинский эксперт сети лабораторий Invitro Татьяна Понкратова, применяют для того, чтобы установить природу заболевания, в частности гриппа. "Применяют два типа тестов: у постели больного выполняют экспресс-анализ, обычно по слюне, чтобы врач быстро определился с тактикой лечения, - рассказала эксперт. - Вторая линия - это более специфические и более чувствительные тесты, которые выполняются в лаборатории. Они дают однозначный ответ о возбудителе заболевания. Речь идет, в частности, о методах молекулярной, PCR-диагностики. Но на выполнение таких тестов нужно больше времени. Например, в нашей лаборатории такие анализы выполняются в течение суток. Так как нужно время на забор крови, доставку образцов в лабораторию и их обработку".

В Южной Корее сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом

В Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России уточнили, что работа над созданием теста началась сразу после новогодних каникул, когда китайские эпидемиологи закончили расшифровку генома нового вируса и разместили эти данные в международной базе данных.

Пока врачи продолжают накапливать данные о потенциальной опасности инфекции, о клинической картине заболевания, о том, как лучше лечить больных. Пока ясно одно: вирус действует во многом подобно вирусу гриппа.

Биржи подхватили вирус

Первые жертвы нового вируса произвели сильное впечатление на биржи, особенно в Азии: они перешли к снижению после недель роста. Участники рынка опасаются, что экономический ущерб от эпидемии будет сопоставим с последствиями эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, отмечает Михаил Шейбе из Sberbank CIB. Во вторник китайский биржевой индекс Shanghai Composite потерял 1,4%, баррель Brent не удержался выше 65 долларов, растеряв оптимизм от приостановки добычи в Ливии и Ираке. Рубль терял 0,6% (под давлением оказались все валюты развивающихся стран), индекс МосБиржи - 0,8%, РТС - больше 1%. Для формирования масштабной просадки оснований пока нет, ретроспективный анализ показывает, что на новости о рисках развития вирусных пандемий рынки, как правило, реагируют эмоционально, но краткосрочно, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Во время последней вспышки этого вируса в 2003 году индекс MSCI Asia Pacific (без Японии) в период с января по март упал на 12%, однако в целом за год показал доходность на уровне 42%, указывает Нил Маккиннон из "ВТБ Капитала". Тревогу вызывает то, что вирус проявился накануне новогодних каникул в Китае - миллионы китайцев проведут их за границей, в основном в азиатских странах. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году китайцы совершили в Россию 1,257 млн поездок с туристической целью, россияне в Китай - 2,251 млн поездок, из них 739 тысяч с целью туризма. Итоги за 2019 год, по оценкам экспертов будут примерно такие же, как годом ранее.

Подготовили Игорь Зубков, Евгений Гайва

Регионы

Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу из-за распространяющегося в Китае коронавируса. Всем прибывшим измеряют температуру с помощью дистанционных приборов, спрашивают о самочувствии.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / МИХАИЛ ШИПОВ / КОНСТАНТИН ВОЛКОВ

Контроль ведут не только в сухопутных пунктах пропуска, но и в аэропорту Владивостока. Столица Приморья связана авиасообщением с десятью китайскими городами, но Уханя, где возник очаг опасного вируса, среди них нет. Также нет прямого сообщения с провинцией Хубэй у Приморья и по суше. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала января досмотрено почти 87 тысяч человек, но людей с признаками острых респираторных вирусных инфекций не выявлено, случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в китайской провинции Хубэй, не зарегистрировано.

Ведомство допускает, что вирус может попасть на территорию России. Это связано с тем, что сюда ежегодно приезжают более 1,5 миллиона граждан КНР, столько же наших соотечественников посещают Китай. Для Приморья это более чем актуально. Край - один из самых посещаемых путешественниками из Поднебесной в России. В 2019 году здесь зарегистрировали более 456 тысяч китайских туристов.

Усиленный контроль действует и в пунктах пропуска Хабаровского края. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в краевых пунктах пропуска через госграницу на наличие инфекции осмотрено 5832 человека. Заболеваний не выявлено.

При этом карантин действует и в самом Китае. Там с авиарейсов из города Ухань снимают и отправляют под наблюдение врачей людей, которые имеют признаки респираторной инфекции - одышку, лихорадку. Так что барьер для вируса стоит двойной.

Подготовили Анна Бондаренко, Юлия Гарднер

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