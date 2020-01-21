Российские ученые представили свой взгляд на историю Украины

В РАН прошла презентация научного издания "История Украины", написанного известными российскими украинистами, членами российско-украинской комиссии историков. Это второе издание книги, дополненное и исправленное после бурных научных дискуссий, в том числе и с украинскими историками. Какой отклик вызвала "История Украины" в самой Украине и какие главы дались особенно трудно, "РГ" рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

Александр Оганович, книга не всем, но понравилась на Украине. Такое сегодня случается не часто. Чем вы себе это объясняете?

Александа Чубарьян: Идея написать историю Украины родилась после известных событий, которые в 2014 году произошли на Украине. После майдана в соседней стране одна за другой выходили книги по истории Украины. Вышла даже книга по истории России, написанная в Москве. В то время украинские исследователи разделились на две категории: одни, в основном это были журналисты и политологи, в большей мере переписывали историю, причем в сильном антироссийском духе. Другие - они представляли академическую науку из Национальной академии наук и крупных университетов, хотя и продемонстрировали новые подходы к изучению истории своей страны в контексте истории России, но подходили к работе достаточно сбалансированно.

Так вот, главная ценность новой "Истории Украины" состоит в том, что это не вердикт, а призыв к открытому диалогу среди историков по украинской тематике. Это демонстрация готовности российских ученых открыто и свободно дискутировать с украинскими коллегами, в том числе и по самым деликатным вопросам нашей общей истории. Мы готовы обсуждать и войну, и Бандеру, но на языке науки.

Это не вердикт, а призыв к открытому диалогу с украинскими коллегами по самым острым вопросам истории

Это официальная точка зрения на историю Украины?

Александр Чубарьян: "История Украины" написана четырьмя российскими авторами, главными специалистами по теме. Книга - их личный взгляд. Это значит, что их точку зрения могут и не разделять какие-то ученые в нашей стране. Хочу здесь подчеркнуть, что в последние годы мы уходим от "официозной" истории. У нас присутствует в науке очень разный спектр мнений по вопросу истории Украины и России. Однако если вы спросите мое мнение, я отвечу: книга, которую мы презентуем, это наиболее современный и академичный подход к истории соседней страны, он учитывает и то, что думают по теме историки Украины. Дело в том, что в последние годы там опубликовано много интересных документов, в частности и по вопросу присоединения Украины к России, - переписка Богдана Хмельницкого.

Второе издание было сделано после дискуссии внутри страны и реакции на публикацию на Украине. А какие главы и темы дались труднее всего?

Александр Чубарьян: Прежде всего это происхождение древнерусского государства и в этом контексте происхождение украинского народа (на Украине обсуждают и происхождение украинской государственности). Второе - это присоединение Украины к России и ее существование в составе Российской империи. Следующий сложный вопрос - 1918-1918 годы и Центральная Рада (по мнению некоторых украинских историков, это чуть ли не золотой век украинской независимости, хотя Рада была под германским протекторатом). Голодомор. И Украина в годы Великой Отечественной). Последняя тема активно и по-своему исследуется на Украине.