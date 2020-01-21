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21.01.2020 18:09
Рубрика: Общество

Вся власть фактам!

Российские ученые представили свой взгляд на историю Украины
Текст: Елена Новоселова
В РАН прошла презентация научного издания "История Украины", написанного известными российскими украинистами, членами российско-украинской комиссии историков. Это второе издание книги, дополненное и исправленное после бурных научных дискуссий, в том числе и с украинскими историками. Какой отклик вызвала "История Украины" в самой Украине и какие главы дались особенно трудно, "РГ" рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.
Александр Чубарьян: Мы готовы обсуждать самые острые вопросы, но на языке науки. Фото: РИА Новости Александр Чубарьян: Мы готовы обсуждать самые острые вопросы, но на языке науки. Фото: РИА Новости
Александр Чубарьян: Мы готовы обсуждать самые острые вопросы, но на языке науки. Фото: РИА Новости

Александр Оганович, книга не всем, но понравилась на Украине. Такое сегодня случается не часто. Чем вы себе это объясняете?

Фото: РИА Новости
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Александа Чубарьян: Идея написать историю Украины родилась после известных событий, которые в 2014 году произошли на Украине. После майдана в соседней стране одна за другой выходили книги по истории Украины. Вышла даже книга по истории России, написанная в Москве. В то время украинские исследователи разделились на две категории: одни, в основном это были журналисты и политологи, в большей мере переписывали историю, причем в сильном антироссийском духе. Другие - они представляли академическую науку из Национальной академии наук и крупных университетов, хотя и продемонстрировали новые подходы к изучению истории своей страны в контексте истории России, но подходили к работе достаточно сбалансированно.

Так вот, главная ценность новой "Истории Украины" состоит в том, что это не вердикт, а призыв к открытому диалогу среди историков по украинской тематике. Это демонстрация готовности российских ученых открыто и свободно дискутировать с украинскими коллегами, в том числе и по самым деликатным вопросам нашей общей истории. Мы готовы обсуждать и войну, и Бандеру, но на языке науки.

Это не вердикт, а призыв к открытому диалогу с украинскими коллегами по самым острым вопросам истории

Это официальная точка зрения на историю Украины?

Александр Чубарьян: "История Украины" написана четырьмя российскими авторами, главными специалистами по теме. Книга - их личный взгляд. Это значит, что их точку зрения могут и не разделять какие-то ученые в нашей стране. Хочу здесь подчеркнуть, что в последние годы мы уходим от "официозной" истории. У нас присутствует в науке очень разный спектр мнений по вопросу истории Украины и России. Однако если вы спросите мое мнение, я отвечу: книга, которую мы презентуем, это наиболее современный и академичный подход к истории соседней страны, он учитывает и то, что думают по теме историки Украины. Дело в том, что в последние годы там опубликовано много интересных документов, в частности и по вопросу присоединения Украины к России, - переписка Богдана Хмельницкого.

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Второе издание было сделано после дискуссии внутри страны и реакции на публикацию на Украине. А какие главы и темы дались труднее всего?

Александр Чубарьян: Прежде всего это происхождение древнерусского государства и в этом контексте происхождение украинского народа (на Украине обсуждают и происхождение украинской государственности). Второе - это присоединение Украины к России и ее существование в составе Российской империи. Следующий сложный вопрос - 1918-1918 годы и Центральная Рада (по мнению некоторых украинских историков, это чуть ли не золотой век украинской независимости, хотя Рада была под германским протекторатом). Голодомор. И Украина в годы Великой Отечественной). Последняя тема активно и по-своему исследуется на Украине.

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