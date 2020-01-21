Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису

Вторая ракетка России Андрей Рублев одержал победу в стартовом матче Australian Open над местным теннисистом Кристофером О'Коннеллом в четырех сетах.

Рублев благодаря двум подряд победам на турнирах АТР на старте нынешнего сезона подошел к старту Australian Open в статусе игрока, от которого вполне можно ожидать успешного выступления. В стартовом поединке ему противостоял малоизвестный австралиец Кристофер О'Коннелл.

Стартовый сет россиянин выиграл довольно уверенно - 6:3. Затем в игре Рублева наступил спад. Соперник творил на корте все, что хотел, а 16-я ракетка мира выступал, по сути, в роли статиста. Итог - поражение под ноль - 0:6.

Немного успокоившись Рублев снова наладил игру и третий сет остался за ним - 6:4. Четвертая партия выдалась упорной и для выявления победителя потребовался тай-брейк. Австралиец сражался до последнего, но все же не смог остановить Рублева - 7:5.

Во втором круге россиянин встретится с японцем Юити Сугитой.