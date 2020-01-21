Сбербанк рассказал о способе воровства денег с банковских карт

По его словам, пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно. Но номера пластиковых карт легко можно достать в теневом интернете и не только. "Люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо - это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну", - пояснил он.

Кроме того, он рассказал, что мошенникам достаточно минимальной информации - фамилии, имени, отчества и номера телефона - чтобы получить нужные для похищения денег сведения при разговоре с клиентом банка.

Ранее Сбербанк сообщал, что в число самых популярных схем кражи денег с банковских карт входят звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера. В компании рекомендовали сразу заканчивать разговор, как только собеседник попросит предоставить данные о карте или интернет-банке.