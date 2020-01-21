Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой

Сбербанк 2 января нынешнего года столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее любой предыдущей. Об этом сказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Атака была выполнена с помощью "интернета вещей" (Internet of Things). К устройствам IoT относятся камеры, микроволновки, чайники и пр. "Была проведена атака на два ресурса Сбербанка, эту атаку мы выдержали в автоматизированном режиме, никаких последствий, безусловно, не было", - сказал Кузнецов. Информация об атаке была передана в правоохранительные органы.

Еще в начале 2019 года, добавил Кузнецов, в Сбербанке не видели тренда на усиление DDOS-атак. Но осенью были отмечены подготовительные мероприятия киберпреступников. "Использование технологии 5G фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDOS-атак", - отметил представитель Сбербанка.