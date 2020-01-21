Во вторник на чемпионате Европы по водному поло в венгерском Будапеште женская сборная России проводила четвертьфинальный матч против Италии. Результат встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ". Отметим, что девушки на групповой стадии выиграли четыре матча при одном поражении. В среду на такой же стадии турнира сыграет наша мужская команда, ее соперником будут хозяева соревнований мадьяры.

Венгры, а также хорваты, сербы и итальянцы как победители своих квартетов предварительного этапа напрямую попали в четвертьфинал. Команды, занявшие в группах вторые и третьи места, в том числе и России, вынуждены были начинать плей-офф с усеченной стадии 1/8 финала. Подопечные главного тренера Сергея Евстигнеева с минимальным преимуществом взяли верх над Грузией - 14:13. Результаты остальных встреч: Черногория - Турция - 17:6, Испания - Германия - 12:6, Греция - Румыния - 14:7. То есть ни одной сенсации не произошло, во всех парах победили команды, которые в итоговых таблицах групп расположились на вторых строчках.

Полный состав четвертьфиналов выглядит так: Италия - Черногория, Венгрия - Россия, Сербия - Испания, Хорватия - Греция. Явным фаворитом в игре с участием нашей команды является соперник. И дело даже не в многочисленных титулах мадьярских ватерполистов, выигравших, например, три последних Олимпиады из пяти, и не в той бешеной поддержке, которая будет обеспечена хозяевам во время предстоящего матча. Главная проблема в том, что сборная России на турнире выглядит крайне неубедительно. После совершенно незапланированного поражения от Румынии в группе наши игроки не сумели одолеть Грузию с комфортным перевесом, заставив сильно понервничать своих болельщиков. В начале третьего периода Россия лидировала с разницей в четыре мяча (10:6), но под занавес этой четверти перевес был минимальным (11:10). Потом снова ушли вперед, на три мяча (13:10), и создали сами себе нервную концовку.

- Мы могли обеспечить победу досрочно, но пропускали легкие мячи и давали сопернику шанс отыграться, - сказал наставник нашей сборной Сергей Евстигнеев. - Имели проблемы в атаке, а ближе к концу основного времени развалилась и оборона. Сами забивать уже не могли, грузинской команде позволяли это сделать. А на предстоящем матче четвертьфинала с Венгрией стопроцентно будет аншлаг. Пусть полные трибуны станут лишним стимулом для наших ребят.

Где будем смотреть

22 января, среда, "Матч ТВ"

20.30. Венгрия - Россия. Мужчины. Прямая трансляция (с получасовым превью).