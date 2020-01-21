Венгры, а также хорваты, сербы и итальянцы как победители своих квартетов предварительного этапа напрямую попали в четвертьфинал. Команды, занявшие в группах вторые и третьи места, в том числе и России, вынуждены были начинать плей-офф с усеченной стадии 1/8 финала. Подопечные главного тренера Сергея Евстигнеева с минимальным преимуществом взяли верх над Грузией - 14:13. Результаты остальных встреч: Черногория - Турция - 17:6, Испания - Германия - 12:6, Греция - Румыния - 14:7. То есть ни одной сенсации не произошло, во всех парах победили команды, которые в итоговых таблицах групп расположились на вторых строчках.
Полный состав четвертьфиналов выглядит так: Италия - Черногория, Венгрия - Россия, Сербия - Испания, Хорватия - Греция. Явным фаворитом в игре с участием нашей команды является соперник. И дело даже не в многочисленных титулах мадьярских ватерполистов, выигравших, например, три последних Олимпиады из пяти, и не в той бешеной поддержке, которая будет обеспечена хозяевам во время предстоящего матча. Главная проблема в том, что сборная России на турнире выглядит крайне неубедительно. После совершенно незапланированного поражения от Румынии в группе наши игроки не сумели одолеть Грузию с комфортным перевесом, заставив сильно понервничать своих болельщиков. В начале третьего периода Россия лидировала с разницей в четыре мяча (10:6), но под занавес этой четверти перевес был минимальным (11:10). Потом снова ушли вперед, на три мяча (13:10), и создали сами себе нервную концовку.
- Мы могли обеспечить победу досрочно, но пропускали легкие мячи и давали сопернику шанс отыграться, - сказал наставник нашей сборной Сергей Евстигнеев. - Имели проблемы в атаке, а ближе к концу основного времени развалилась и оборона. Сами забивать уже не могли, грузинской команде позволяли это сделать. А на предстоящем матче четвертьфинала с Венгрией стопроцентно будет аншлаг. Пусть полные трибуны станут лишним стимулом для наших ребят.
22 января, среда, "Матч ТВ"
20.30. Венгрия - Россия. Мужчины. Прямая трансляция (с получасовым превью).