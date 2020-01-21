В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

Минэнерго предложило вдвое снизить норму попутного газа, которую нефтяники смогут сжигать без штрафов, сообщает РБК.

Ведомство предлагает ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа. Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% такого газа, а Минэнерго выступает за проработку вопроса о повышении этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов за сжигание более 2,5% газа.

Эта мера предложена в качестве альтернативы новому налогу для нефтяников, за введение которого выступает Минфин. Как следует из письма замглавы Минфина Ильи Трунина в правительство, датируемого декабрем прошлого года, с 2023 года ставку предлагается установить в размере 50 рублей за тысячу кубометров газа, с 2024 года - повысить ее до 100 рублей, а с 2025 года - до 150 рублей.