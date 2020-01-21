Силуанов остался министром финансов в новом правительстве

Антон Силуанов сохранил свою должность в кабинете министров. В новом составе правительства он по-прежнему будет возглавлять министерство финансов. При этом Силуанов потерял пост первого вице-премьера. Его теперь займет Андрей Белоусов.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Силуанова Антона Германовича Министром финансов Российской Федерации", - говорится в тексте указа, подписанного во вторник, 21 января, президентом Владимиром Путиным.
Силуанов занимает должность главы Минфина с 16 декабря 2011 года. 18 мая 2018-го он также был назначен первым заместителем председателя правительства РФ. Кроме того, он входит в состав Совета безопасности РФ.
Силуанову 56 лет. Он доктор экономических наук.