Силуанов остался министром финансов в новом правительстве

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Силуанова Антона Германовича Министром финансов Российской Федерации", - говорится в тексте указа, подписанного во вторник, 21 января, президентом Владимиром Путиным.

Силуанов занимает должность главы Минфина с 16 декабря 2011 года. 18 мая 2018-го он также был назначен первым заместителем председателя правительства РФ. Кроме того, он входит в состав Совета безопасности РФ.

Силуанову 56 лет. Он доктор экономических наук.