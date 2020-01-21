Авиастроители впервые испытали систему автоматического взлета

Во Франции испытана новая система автоматического взлета, установленная на авиалайнер Airbus A350-1000.

Пассажирский самолет совершил первый полностью автоматический взлет из аэропорта Тулузы. Всего во время испытаний было выполнено восемь полетов.

Лайнер работал согласно ожиданиям разработчиков. Он поднялся в небо, ориентируясь по комплексу визуального наблюдения, приборы были установлены на фюзеляже. Испытания прошли успешно.

Разработанная европейской авиастроительной компанией система автоматического руления, взлета и посадки обеспечивает большую безопасность полетов, чем при обычном управлении самолетом. При этом она и более экономична, так как не требует дополнительной аэродромной инфраструктуры. Тем не менее, в "Airbus" не планируют отказываться от пилотов на авиалайнерах.