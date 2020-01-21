Собянин поздравил Марата Хуснуллина с назначением на пост заместителя правительства РФ

Успехов своему бывшему заместителю Марату Хуснуллину на новом месте работы глава Москвы пожелал в Twitter, где написал:

"Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще".

Напомню, бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Хуснуллин пришел на работу в Москву осенью 2010 года, когда формировал новое правительство города Сергей Собянин. Столица в этот момент переживала трудные времена. Она задыхалась в пробках. Москвичи митинговали против точечной застройки. Общественность выступала против снова памятников истории и культуры, на месте которых вырастали новоделы и коммерческие объекты.

Приоритетом новой градостроительной политики Москвы стала программа транспортного развития. В ее рамках за минувшие девять лет построено 900 километров новых дорог, 155 километров линий Московского метрополитена. В 2016 году в городе появилось наземное метро - Московское центральное кольцо. Суперсовременная дорога, взявшая на себя огромный пассажиропоток и сделавшая более удобной поездки почти для всех москвичей, была построена на базе старых железнодорожных путей, по которым когда-то подвозили сырье к заводам и фабрикам столицы. А в прошлом году в Москве запустили еще одно наземное метро - два Московских центральных диаметра. В режиме подземки пошли все пригородные поезда, которые прежде проходили город насквозь.

При этом Москва все эти годы продолжала бить рекорды и по вводу недвижимости. Причем, не только жилья, но и офисов, добавляя рабочих мест в новой Москве и спальных районах города. Их обитателям стало проще найти работу возле дома, а не ехать всем, как прежде, в центр столицы. Благодаря этому, несмотря на то, что за эти годы машин в городе вместо прежних трех миллионов уже пять миллионов, на дорогах Москвы стало просторнее, и горожане больше не сидят часами в пробках.

Осталась в прошлом и точечная застройка. Вместо нее город развернул широкую программу реновации жилья, в рамках которой за 15 лет новые квартиры должны получить 1 миллион москвичей, проживающих в устаревших морально и физически домах. Программа была запущена лишь в августе 2017 года. Но первые 15 тысяч москвичей новоселье уже справили.

А парк "Зарядье", построенный в последние годы на месте снесенной под стенами Кремля гостиницы "Россия", получил уже целый ряд международных премий, включая спецприз самой престижной архитектурной выставки недвижимости в Каннах, которым наградили "Зарядье" в прошлом году.