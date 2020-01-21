Совместные учения военных РФ и Сирии прошли в порту Тартус

Совместные маневры российских вооруженных сил и сирийской армии прошли в порту Тартус, где находится военно-морская база РФ, с 18 по 20 января. Военные двух стран отрабатывали защиту объектов международной морской экономической деятельности.

В маневрах приняли участие две тысячи военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя совместных учений Александра Юлдашева.

Сводное российско-сирийское подразделение подводных диверсионных сил и средств ликвидировало подводную диверсионную группа условных террористов. Также бойцы отработали охранные и контрольно-досмотровые мероприятия.