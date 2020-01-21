"Спартак" и ЦСКА не вошли в топ-200 сильнейших футбольных клубов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшие клубы прошлого года.

По версии этой организации сильнейшим клубом мира в 2019 году стал английский "Ливерпуль", выигравший Лигу чемпионов. На второй строчке расположилась "Барселона", а следом - еще один представитель английской премьер-лиги "Манчестер Сити". Также в первой десятке оказались бразильский "Фламенго", поднявшийся на 44 позиции по сравнению с 2018 годом, шотландский "Селтик", испанская "Валенсия" (+60 позиций), "Аякс" из Нидерландов, английский "Челси", французский "ПСЖ". Замкнул топ-10 английский "Вулверхэмптон", оказавшийся в прошлом году в аналогичном рейтинге на 693-й позиции.

Что касается российских клубов, то в конце первой сотни оказались "Зенит" и "Краснодар". Действующий чемпион России расположился на 98-й позиции, а краснодарцы замкнули сотню. На 171-й позиции оказался московский "Локомотив", поделивший эту строчку с тремя другими клубами, в числе которых представитель Замбии "ЗЕСКО Юнайтед".

ЦСКА оказался на 216-й позиции, его главный соперник "Спартак" угодил на 263-е место вместе с казахстанским "Кайратом" и клубом из Нигерии "Эньимба", который в прошлом сезоне выиграл местную премьер-лигу.

Также в рейтинг IHHFS попали тульский "Арсенал" (339-е место), "Урал" (358-й) и "Ростов" (373-й).