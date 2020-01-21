США и Британия договорились сохранить затонувший "Титаник"

Великобритания и США приняли решение "спасти" затонувший в апреле 1912 года роскошный трансатлантический лайнер "Титаник". Впервые с момента катастрофы страны договорились о том, что теперь будут запрещать проводить исследование корпуса корабля, а также поднятие на поверхность артефактов, находившихся на борту. Как отмечают представители правительств двух стран, этот договор обеспечит, "чтобы к историческому крушению относились с чувствительностью и уважением, которых заслуживают погибшие пассажиры".

На самом деле договор об охране "Титаника" был подписан между Вашингтоном и Лондоном еще в 2003 году. Однако, он вступил в силу только в ноябре прошлого года, когда государственный секретарь США Майк Помпео предпринял усилия по его ратификации.

Основная мысль американских и британских властей, заключенная в этом договоре, сводится к тому, что с этого момента количество экспедиций, как частных, так и государственных, к корпусу затонувшего судна будет сильно ограничено. Эксперты, следящие за состоянием корпуса, расколовшегося на две части, отмечают, что за прошедшие с катастрофы годы, корпус пережил серьезные разрушения. Это связано как с естественными процессами, такими как ржавчина, активность морской жизни, подводные течения, так и с человеческой. Утверждается, что многие экспедиции повредили структурные элементы корпуса, ускорив тем самым его "старение".