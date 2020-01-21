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21.01.2020 17:34
Рубрика: Общество

В Японии найден старейший цех по производству саке

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Японии сотрудники строительной компании при проведении земляных работ в Киото обнаружили руины древнего храма, в состав которого входила пивоварня, старейшая из дошедших до наших времен.

Как сообщает Asahi, открытие было сделано при проведении археологических изысканий на участке, отведенном под строительство апартаментов. Там располагался храм Тэнрюдзи, при котором, вероятно, и работала пивоварня.

Судя по количеству находок, это был целый завод, построенный в XIV веке. Так, в ходе раскопок была обнаружена установка для отжима неочищенного саке - одного из традиционных японских алкогольных напитков, получаемого путем сбраживания сусла на основе риса.

Фото: Wessex Archaeology
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Также было обнаружено около 180 отверстий для хранения банок. По мнению археологов, пивоварня активно использовалась до войны Онин (1467-1477 годы). Из письменных источников известно, что саке производилось в храме Тенрюдзи в период Муромати (1336-1573 годы). Это позволяло храму получать значительную прибыль и давать деньги в долг под высокие проценты.

Однако впервые в руки ученых попало археологическое доказательство этой информации. Кстати, до сих пор старейшей в Японии считалась пивоварня, найденная в городе Итами, префектура Хего. По оценкам ученых, она работала в период Эдо (1603-1867 годы).

"Открытая в Киото пивоварня, вероятно, является самым старым объектом для отжима и производства саке, - говорит Масахару Обасе, директор городского музея Итами. - Она меньше по размерам, чем пивоварня периода Эдо, но имеет такую же структуру. Это указывает на то, что подобный метод отжима широко использовался в средневековый период".

Исследователи считают, что технология была довольно простой. Нерафинированное саке в матерчатых мешках помещали в емкость и отжимали, используя в качестве рычага деревянный брус с камнями. Археологам удалось найти такое устройство.

Длина рычага составляла 1,45 метра. Он крепился на брусе, снабженном двумя перекладинами длиной 1,8 метра каждая. В качестве груза использовалось до 20 камней. Часть из них подвешивалась на рычаг при помощи веревок, а другие камни укладывали на перекладины для создания баланса.

Перед устройством для отжима была найдена яма диаметром 1,8 метра и глубиной один метр. В нее помещался большой горшок, в который в процессе отжима стекало готовое саке.

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