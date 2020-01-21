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Старые и новые Windows оказались под угрозой. Как уберечься?

Текст:   Антон Благовещенский
21.01.2020,  
18:49
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В устаревшем браузере Internet Explorer, который входит в состав оставшейся без поддержки Windows 7, обнаружена критическая уязвимость. В настоящее время для нее нет исправления - специалисты только работают над ним.

Благодаря уязвимости киберзлоумышленники могут получить практически полный контроль над атакованным компьютером и осуществлять те же действия, что и сам владелец - устанавливать и удалять ПО, менять настройки, открывать разделы с личными данными.

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Вредоносная ссылка, эксплуатирующая ошибку в системе безопасности, распространяется по электронной почты и другим каналам. Чтобы не стать жертвой хакеров, нужно избегать открытия ссылок в письмах или сообщениях, где получателя убеждают посетить тот или иной сайт. Эта информация опубликована на сайте MIcrosoft.

Уязвимость затрагивает версии Internet Explorer 9, 10 и 11, которые используются в Windows 7, 8 и 10, а также серверных версиях операционной системы.

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