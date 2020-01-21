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Рубрика: Власть

Наградят рублем

Судебным приставам доплатят за медали и благодарности
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8065)
Федеральная служба судебных приставов подготовила проект приказа о поощрительных выплатах за особые достижения в службе сотрудников ведомства. Любопытная новость: денежная премия приставам будет полагаться даже за почетные грамоты и благодарности от директора ФССП.
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Обычно такого рода поощрения были скорее моральными: вручили грамоту или записали в личное дело благодарность - кроме радости ничего больше не положено. Теперь ситуация меняется. При объявлении благодарности от Федеральной службы судебных приставов или министерства юстиции сотрудник получит 2, 5 тысячи рублей. А вместе с почетной грамотой от ФССП или минюста приставу выплатят 4,5 тысячи рублей. Солидные выплаты, от половины до трех окладов, будут положены при награждении ведомственными медалями. А кандидаты наук и мастера спорта будут получать постоянные прибавки к окладу. Напомним, в этом году стартовала реформа службы судебных приставов, ведомство становится полноценной правоохранительной структурой.

В этом году стартовала реформа службы судебных приставов, сотрудники ведомства стали офицерами

"В правовом сообществе большие ожидания от реформы службы судебных приставов, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Повышение статуса службы должно в целом повысить эффективность исполнения судебных решений. Численность сотрудников службы принудительного исполнения составит более 62 тысяч человек, плюс к тому в ведомстве предусмотрено более 12,7 тысячи федеральных гражданских служащих. Вместе с повышением социального статуса сотрудников ведомства к ним увеличиваются и предъявляемые требования. В целом реформа и принимаемые меры позволят укрепить кадровый потенциал службы судебных приставов".

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минюст ФССП

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