ТПП: Семейный бизнес может получить особый статус до конца года

В конце нынешнего месяца, 23 января, заканчивается обсуждение законопроекта, который должен ввести понятие "семейный бизнес" в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

"Мы рассчитываем, что до конца нынешнего года получит, наконец, все "права гражданства" семейное предпринимательство - предпринимательство, которое давно и успешно работает в России, но законодательно до сих пор не признано", - заявил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"В мировой экономике семейные компании создают 50-60 и больше процентов рабочих мест, и, естественно, помогать их развитию в РФ необходимо и нужно. Но поскольку семейное предпринимательство у нас пока не выделено в особую правовую категорию, то оно и целевой поддержки государства не имеет. Теперь будет. А это означает также социальные гарантии и урегулированные трудовые отношения".

В июле прошлого года глава ТПП РФ встречался с президентом страны. Владимир Путин поддержал предложения Палаты относительно законодательного закрепления понятия "семейный бизнес" и введения специального семейного патента, чтобы упростить предпринимателям ведение дел.