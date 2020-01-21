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21.01.2020 11:08
Рубрика: В мире

Трамп не знал, что Индия и Китай граничат друг с другом

Текст: Юрий Чернов
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президента США Дональда Трампа заподозрили в слабом знании географии. Как пишет австралийский портал News.com.au, глава американской администрации на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди оказался в крайне щепетильной ситуации. В ходе личной встречи Трамп заявил Моди, что Индия не граничит с Китаем.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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Этот инцидент описан в книге "Очень стабильный гений", журналиста Washington Post Филиппа Ракера. Ссылаясь на неназванного источника из числа помощников американского президента, автор приводит детали состоявшегося между американским президентом и премьером Индии диалога. "Не похоже на то, что Китай граничит с вами", - якобы заявил Трамп Моди. По словам того же помощника, глаза индийского лидера в этот момент "округлились в удивлении".

По мнению неназванного сотрудника администрации, в тот момент все присутствовавшие с американской стороны были уверены, что премьер-министр Индии покинул встречу с мыслью о том, что перед ним несерьезный человек, на которого нельзя рассчитывать и рассматривать в качестве партнера.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индия В мире Восточная Азия Китай Дональд Трамп

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