Трамп не знал, что Индия и Китай граничат друг с другом

Президента США Дональда Трампа заподозрили в слабом знании географии. Как пишет австралийский портал News.com.au, глава американской администрации на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди оказался в крайне щепетильной ситуации. В ходе личной встречи Трамп заявил Моди, что Индия не граничит с Китаем.

Этот инцидент описан в книге "Очень стабильный гений", журналиста Washington Post Филиппа Ракера. Ссылаясь на неназванного источника из числа помощников американского президента, автор приводит детали состоявшегося между американским президентом и премьером Индии диалога. "Не похоже на то, что Китай граничит с вами", - якобы заявил Трамп Моди. По словам того же помощника, глаза индийского лидера в этот момент "округлились в удивлении".

По мнению неназванного сотрудника администрации, в тот момент все присутствовавшие с американской стороны были уверены, что премьер-министр Индии покинул встречу с мыслью о том, что перед ним несерьезный человек, на которого нельзя рассчитывать и рассматривать в качестве партнера.