Трамп пообещал неприкосновенность права на хранение и ношение оружия

Президент США Дональд Трамп решительно поддержал вторую поправку к конституции Соединенных Штатов, гарантирующую право на свободное хранение и ношение оружия. "Я никогда не позволю, чтобы наша великая вторая поправка осталась незащищенной, ни на йоту!", - написал глава Белого дома у себя в Twitter.

С таким заявлением американский лидер выступил на фоне протестов, проходящих в понедельник в штате Виргиния, пишет РИА Новости. Поводом для возмущений стали планы демократов в штате принять пакет мер по контролю над оружием. Несколько тысяч американцев с личным огнестрельным оружием вышли на акцию в поддержку права на ношение оружия. Они скандировали, что не будут подчиняться, а также раздали петиции с требованием отставки губернатора штата от демократов Ральфа Нортама.

Напомним, вопрос о целесообразности ужесточения правил оборота оружия обсуждается в США каждый раз после случаев массовой стрельбы и особенно бурно в период предвыборных кампаний. Трамп и другие республиканцы выступают за сохранение второй поправки, а демократы настаивают на внесении изменений в законодательство вплоть до запрета на оружие.