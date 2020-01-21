Трудоустройство для иностранных студентов упросят

Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект касается иностранцев, которые учатся на очной форме в российских образовательных учреждениях, имеющих госаккредитацию. Они получат право на трудоустройство без лишней "бюрократии". Причем правило будет действовать только на время учебы.

Пока что студенты могут подрабатывать без специальных "бумажек" только в самих же образовательных организациях, а также в хозяйственных обществах, созданных последними.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами подчеркнул, что иностранные студенты благодаря нововведению смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора. По его словам, это позволит выполнить задачу президента увеличить минимум в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах.

- Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, - объяснил он то, почему студенты готовы трудиться в свободное от занятий время.