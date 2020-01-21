Трудоустройство для иностранных студентов упросят

Новости

В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима 15:39
В Геленджике полицейских арестовали за вымогательство взятки 15:36
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 15:35
В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа 15:32
В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа 15:22
В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны 15:20
Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных 15:19
В Петербурге может появиться проездной "на час" 15:17
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник" 15:16
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов 15:15
Пострадавшие в отеле "Карамель" получат дополнительную матпомощь 15:13
На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку 15:03
Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле 15:03
В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет 15:00
Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области 14:56
В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу 14:55
На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе 14:45
США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки 14:37
В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид 14:37
Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера 14:32
Пермский политех откроет филиал в Когалыме 14:30
Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров 14:30
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда 14:28
В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины 14:26
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 14:42
Рубрика: Власть

Трудоустройство для иностранных студентов упросят

Текст: Татьяна Замахина
Госдума исполняет поручение главы государства увеличить не менее чем в два раза количество иностранных студентов в РФ. Второе чтение прошел законопроект, который позволит иностранцам, обучающимся в России, найти работу без специальных разрешений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект касается иностранцев, которые учатся на очной форме в российских образовательных учреждениях, имеющих госаккредитацию. Они получат право на трудоустройство без лишней "бюрократии". Причем правило будет действовать только на время учебы.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Эксперт: Студентов нельзя ограничивать рамками одной учебной программы

Пока что студенты могут подрабатывать без специальных "бумажек" только в самих же образовательных организациях, а также в хозяйственных обществах, созданных последними.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами подчеркнул, что иностранные студенты благодаря нововведению смогут получить работу на основании трудового или гражданско-правового договора. По его словам, это позволит выполнить задачу президента увеличить минимум в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах.

- Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, - объяснил он то, почему студенты готовы трудиться в свободное от занятий время.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Иностранцы в России

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте