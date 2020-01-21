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21.01.2020 11:30
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, как поддерживать зрение в отличной форме

Текст: Александр Гавриленко
Нагрузка на зрение современного человека стала поистине огромной, бьют тревогу специалисты. Наши глаза просто не приспособлены к новым реалиям. Особенно страдают школьники, которые не только много учатся, но и постоянно "сидят в телефонах". По статистике, проблемы со зрением наблюдаются у 70 процентов выпускников. К счастью, есть несколько простых советов, как можно уберечь свои глаза от чрезмерной нагрузки. Самые действенные способы описала врач-офтальмолог Илона Старцева. Кстати, ими могут пользоваться не только дети, но и взрослые.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во-первых, ну нежно перегружать себя занятиями и доводить глаза до переутомления. Даже если у школьника очень много занятий - важно постоянно менять двигательную и умственную активность, а также периодически устраивать спортивные пятиминутки. А еще обязательно ограничить время пользования гаджетами. В начальной и средней школе детям можно использовать телефоны и планшеты по полчаса два раза в день, старшеклассникам - по часу утром и вечером.

Фото: iStock
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Нужно обязательно высыпаться, так как во время сна организм быстро восстанавливает силы. Первоклашкам желательно спать 9,5 - 10 часов ночью и хотя бы час днем. Старшеклассникам положено спать не меньше восьми часов, а взрослым - хотя бы семь.

Следующий совет - больше пеших прогулок в светлое время суток. Исследования подтвердили, что естественное освещение положительно влияет на комфорт глаз. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, на свежем воздухе детям нужно проводить минимум два часа в день. Очень важно иметь при чтении и письме иметь правильное освещение - желательно светодиодные лампы хорошего качества. А учебная мебель должна соответствовать росту ученика. Поверхность рабочего стола должна быть матовой, полированная бликует и вредит глазам.

Ну, и кроме того, желательно укреплять зрение специальными дополнительными комплексами, которые содержат лютеин и зеаксантин, витамины А, С и Е, микроэлементы цинк и селен, а также антоцианы экстракта черники. Все это позволит сохранить остроту зрения на долгие годы и поможет защитить человека от многих опасных заболеваний глаз, сообщает aif.ru.

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