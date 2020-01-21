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21.01.2020 11:29
Рубрика: Культура

Уэс Андерсон собрал звездный состав для фильма "Французская рассылка"

Текст: Мария Войнелович

Американский кинорежиссер Уэс Андерсон снова собрал звездный актерский состав для своего десятого фильма "Французская рассылка", сообщает Independent.

Фраза "любовное письмо журналистам, установленное на аванпосте американской газеты в Париже 20-го века" является описанием к "Французской рассылке". Также известно, что в фильме будет три сюжетных линии.

Фото: kino-teatr
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Андерсон снял новую картину во Франции, отказавшись от длительности в четыре часа (теперь два). Также сказано, что "Французская рассылка" не будет мюзиклом. Предположительно лента выйдет в мае, что ставит ее в очередь на возможную премьеру Каннского кинофестиваля.

Роли сыграют: Матье Альмарик, Боб Балабан, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс, Бенисио дель Торо, Руперт Френд, Лина Кудри, Алекс Лоутер, Венсан Лакост, Венсан Макенаю, Фрэнсис МакДорманд, Элизабет Мосс, Сирша Ронан, Джейсон Шварцман, Леа Сейду, Лоис Смит, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и Кейт Уинслет.

Уэс Андерсон являетя одним из представителей американского независимого кино. Дебютный его фильм "Бутылочная ракета" был выпущен в 1996 году. Спустя пять лет, в 2001 году, выходит "Семейка Тененбаум", принесшая Андерсену еще больший успех. Фильм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий". В фильмографии кинорежиссера находится десять полнометражных и четыре короткометражных фильма.

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