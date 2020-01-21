В армии Саудовской Аравии появилось первое женское подразделение

Первое полностью женское воинское подразделение появилось в вооруженных силах Саудовской Аравии. Старт его созданию дал начальник штаба вооруженных сил генерал Файяд ар-Рувайли, сообщает саудовская газета Arab News.

Вступать в ряды вооруженных сил женщинам Саудовской Аравии разрешили в октябре 2019 года. Они могут служить в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов сухопутных войск, ВВС, ВМС, сил ПВО, медицинской службы и ракетных войск стратегического назначения, пишет РИА Новости.

Напомним, роль саудовских женщин в обществе стала стремительно меняться с того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман. Благодаря ему женщинам разрешили управлять автомобилями, посещать спортивные матчи, служить в армии и полиции.