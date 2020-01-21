В среду в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Российские спортсмены будут фаворитами в трех их четырех видах программы, в том числе в турнире одиночниц, где выступит наше знаменитое трио Анна Щербакова - Алена Косторная - Александра Трусова.

После отборочного чемпионата России в конце декабря 2019 года, на котором юные ученицы Этери Тутберидзе расположились на пьедестале именно в таком порядке, разговоры о соперничестве внутри коллектива как-то поутихли. Любители фигурного катания следили за успехами олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом шоу "Спящая красавица", а также праздновали ее возвращение к активным тренировкам, которое сама фигуристка отметила исполнением своего фирменного каскада "тройной лутц - тройной риттбергер". Потом обсуждали предложение канадского журналиста Елизавете Туктамышевой. Репортер был так разочарован результатами национального чемпионата, где с треском провалилась олимпийская чемпионка в команде Габриэль Дэйлман, что позвал Лизу выступать за Канаду. Напомним, что с двумя тройными акселями в арсенале и недоученным пока четверным тулупом Туктамышева осталась четвертой на ЧР и не попала в сборную России.

Обидно. Но как только пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) обнародовала заявленные одиночницами элементы, все тут же перестали сожалеть и начали считать. Обороты. Итак, Анна Щербакова заявила в произвольной программе три четверных прыжка - лутц сольный и в каскаде с тройным тулупом, а также флип. Александра Трусова снова пойдет ва-банк. Она в очередной раз попробует сделать все по максимуму. В короткой программе стоит тройной аксель, который был впервые показан на публике в финале Гран-при в начале декабря. В произвольной значатся пять "квадов" - флип, сальхов, лутц, тулуп, а также каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов". Несгибаемый характер Саши, конечно, поражает. И в финале серии Гран-при, и на чемпионате России "королева четверных" занимала третьи места, потому что упорно шла на риск (хотя в Красноярске набор прыжков по настоянию тренеров все же упростили), творила историю, но ошибалась. На этапах серии Гран-при выиграть получалось даже с падениями, настолько Трусова была вне конкуренции. Но когда соперничаешь с Щербаковой и Аленой Косторной, кататься надо чисто. Пусть Косторная пока не в клубе "квадисток", но ее высокие и воздушные аксели в 3,5 оборота дорогого стоят.

На ЧЕ-2019 в Минске россияне впервые за семь лет отдали звание лучшей команды Европы французам. В Граце почетный титул постараются вернуть

В том, что россиянки займут весь пьедестал, сомнений нет. Вопрос только в том, кто станет чемпионкой на этот раз. В текущем сезоне они выиграли по два этапа Гран-при. В финале серии победила Косторная, на чемпионате России - Щербакова. Слово за Трусовой?

Как бы все ни закончилось, но 15-летних Аню и Сашу ставят в пример даже мужчинам-одиночникам. Александр Самарин и Дмитрий Алиев действительно заявили только по три четверных прыжка в произвольных программах. Но, как ни странно, в Граце у наших фигуристов даже с таким контентом будет реальная возможность не просто попасть на пьедестал, а выиграть звание чемпиона. В прошлом году Самарин стал вторым после испанца Хавьера Фернандеса, который взял седьмой титул и завершил карьеру. Сейчас такого явного фаворита среди мужчин нет. Стабильности у нынешних претендентов на медали - из России, Италии, Франции, Чехии, Израиля - тоже. Посмотрим, кто воспользуется своим шансом лучше других.

В парном катании французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые не выступают в этом сезоне, не будут защищать титул. Так что мы увидим очередной этап противостояния двух ведущих российских пар - двукратных чемпионов Европы, призеров чемпионата мира Евгении Тарасовой - Владимира Морозова и молодых фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Последние, кстати, уже трижды обыгрывали более опытных соотечественников в этом сезоне - на этапах Гран-при и чемпионате России.

В танцах на льду стопроцентные лидеры - это французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. За медали поборются призеры чемпионата мира Виктория Синицина - Никита Кацалапов и призеры предыдущего ЧЕ Александра Степанова - Иван Букин.

Где будем смотреть

Среда, 22 января, Первый канал

23.30* Пары, короткая программа

Четверг, 23 января, Первый канал

23.30 Мужчины, произвольная программа

Пятница, 24 января, Первый канал

18.25 Женщины, короткая программа

23.00 Пары, произвольная программа

Суббота, 25 января, Первый канал

17.50 Танцы на льду, произвольный танец

23.00 Женщины, произвольная программа

* Время начала соревнований московское. Указаны только прямые трансляции. В полном объеме чемпионат Европы будет показывать сайт Первого канала.

Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.