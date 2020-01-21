В ГБР готовы к принудительному приводу Порошенко на допрос

Экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований, назначенный на 21 января в 10.30 по местному времени. В этой связи ведомство готовится к принудительному приводу Порошенко, заявил начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий.

ГБР планировало допросить Петра Порошенко 21 и 24 января в качестве свидетеля по ранее открытым уголовным делам. При этом следователи предупредили, что в случае неявки экс-президента могут доставить в принудительном порядке. Ранее бывший президент игнорировал 27 вызовов на допросы по 16 уголовным делам, сообщает портал strana.ua.

В октябре 2019 года в интервью телеканалу ТСН руководитель Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля. Речь, в том числе, идет о легализации доходов, полученных преступным путем, а также о возможном вмешательстве в деятельность судей.

При этом ранее ГБР ранее не могло принудительно доставить на допрос Порошенко, который является депутатом Верховной Рады, однако в сентябре парламент принял закон об отмене депутатской неприкосновенности экс-президента. Документ вступил в силу 1 января 2020 года.